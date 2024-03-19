Haberler ESPOR STEAM 2024 İNDİRİM | Steam ilkbahar indirimleri başladı mı? Hangi oyunlar indirimde?

STEAM 2024 İNDİRİM | Steam ilkbahar indirimleri başladı mı? Hangi oyunlar indirimde?

Bilgisayar oyuncularının en çok tercih ettiği platform olan Steam, her yıl olduğu gibi bu yıl da ilkbahar indirimlerine girdi. Oyunseverler indirime giren oyunları ve detayları merak ediyor. Peki; Steam ilkbahar indirimleri başladı mı? Steam ilkbahar indirimleri hangi tarihleri kapsayacak? İşte detaylar...

ESPOR Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2024 Salı 15:40 Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2024 Salı 15:40
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STEAM 2024 İNDİRİM | Steam ilkbahar indirimleri başladı mı? Hangi oyunlar indirimde?

Her yıl yaptığı indirimler ile adından sıkça söz ettiren Steam'in bu yıl yapacağı indirimin ne zaman olacağı merak konusu oldu. Geçtiğimiz kış indirimleri Aralık-Ocak aylarında gerçekleştirilirken, ilkbahar indirimlerinin yapılacağı tarih de belli oldu.

STEAM İLKBAHAR İNDİRİMLERİ HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK?

Steam İlkbahar İndirimleri 14 Mart - 21 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek. İlkbahar indirimleri TSİ 20.00'de başlayacak. Steam İlkbahar İndirimleri dahilinde Steam kütüphanesindeki binlerce oyun indirime girecek.

  • CYBERPUNK 2077
  • RAİNBOW SİX SİEGE
  • BALDUR'S GATE 3
  • EA SPORTS FC 24
  • DİABLO 4
  • HOGWARTS LEGACY
  • CALL OF DUTY: MODERN WARFARE 3
  • MORTAL KOMBAT 1
  • LIES OF PI
  • PALWORLD
  • THE LAST OF US PART 1
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