STEAM 2024 İNDİRİM | Steam ilkbahar indirimleri başladı mı? Hangi oyunlar indirimde?

Her yıl yaptığı indirimler ile adından sıkça söz ettiren Steam'in bu yıl yapacağı indirimin ne zaman olacağı merak konusu oldu. Geçtiğimiz kış indirimleri Aralık-Ocak aylarında gerçekleştirilirken, ilkbahar indirimlerinin yapılacağı tarih de belli oldu.

STEAM İLKBAHAR İNDİRİMLERİ HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK?

Steam İlkbahar İndirimleri 14 Mart - 21 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek. İlkbahar indirimleri TSİ 20.00'de başlayacak. Steam İlkbahar İndirimleri dahilinde Steam kütüphanesindeki binlerce oyun indirime girecek.