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Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunları belli oldu! (21 Mart-28 Mart)

Son yıllarda birçok oyunu ücretsiz hale getirerek oyunseverlerin beğenisini kazanan Epic Games, her hafta verdiği ücretsiz oyunlara bir yenisini ekliyor. Epic Games, bu hafta ise Call of the Wild: The Angler ve Invincible Presents: Atom Eve'i kullanıcıların erişimine açtı. İşte detaylar...

ESPOR Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2024 Cuma 13:27
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Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunları belli oldu! (21 Mart-28 Mart)

Son yıllarda birçok oyunu ücretsiz hale getirerek oyunseverlerin beğenisini kazanan Epic Games, oyunseverleri mutlu etmeye devam ediyor.

Her hafta ücretsiz oyunlara yenisini ekleyen şirketin, bu hafta vereceği oyunlar ise ortaya çıktı. Şirket bu hafta Call of the Wild: The Angler ve Invincible Presents: Atom Eve'i ücretsiz hale getirdi.

2022 yapımı Call of the Wild: The Angler ve 2023 yapımı Invincible Presents: Atom Eve 28 Mart TSİ 18.00'e kadar kütüphanelere eklenebilecek.

CALL OF THE WILD: THE ANGLER SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum

İşletim sistemi: Windows 10 64 bit

İşlemci: Intel i5-6400 (4C / 4T) (Q3 '15) veya AMD Ryzen 5 1600

Bellek: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 960 4 GB veya AMD RX 480 4 GB

Depolama: 25 GB

Önerilen

İşletim sistemi: Windows 10/11 64 bit

İşlemci: Intel Core i7-4770 veya AMD Ryzen 5 1600X

Bellek: 16 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1070 8 GB veya AMD Vega 56 8GB

Depolama: 25 GB

INVINCIBLE PRESENTS: ATOM EVE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum

İşletim sistemi: Windows 7/8/10 64 bit

İşlemci: 3.0 GHz Intel Core i5 veya AMD FX

Bellek: 8 GB

Depolama: 2 GB

Ekran Kartı: Nvidia GTS 660 veya AMD Radeon HD 7870 (2 GB RAM)

Önerilen

İşletim sistemi: Windows 7/8/10 64 bit

İşlemci: 3.5 GHz Intel Core i5 veya AMD FX

Bellek: 8 GB

Depolama: 2 GB

Ekran Kartı: Nvidia GTS 960 veya AMD Radeon HD 7990 (4 GB RAM)

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