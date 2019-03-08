Apex Legends Gece Modu ve yeni silahların sızıntıları paylaşıldı
08 Mart 2019, Cuma
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Gece Modu ve yeni silahların sızıntıları paylaşıldı

Apex Legends Gece Modu ve yeni silahların sızıntıları paylaşıldı

Popüler battle royale oyunu ’a gece modu geliyor. Bununla birlikte ayrıca iki yeni silah hakkında da bilgiler sızdırıldı.

Veri madencileri oyun dosyalarını inceleyerek yeni gelecek olan şeyler hakkında bilgi sızdırmaya devam ediyor. Oyuna gece modu geleceğini iddia eden veri madencileri, yeni gelecek olan silahlar hakkında da bilgiler paylaştı.

Oyunun dosyalarını derinlemesine inceleyen veri madenciler Apex Legends'a gelecek olan iki yeni silah hakkında bazı bilgiler keşfetti. isimiyle oyuna gelecek olan bu silahlar oyunun dosyalarında mevcut durumda. GGespor'un haberine göre; Sızdırılan bilgiler arasında en dikkat çeken ise Apex Legends gece modu oldu. Yakın zamanda oyuna gece modu ekleneceği ortaya atıldı.



Sızdırılan kodlara bakıldığı zaman Apex Legends gece moduna ait geliştirme kodları mevcut. Reddit'teki kullanıcılar ve Apex oyuncuları tarafından en çok istenen şeylerden biri olan gece modu, pek yakında oyuna eklenebilir.

Aşağıdaki belgede ise Apex Legends'a gelecek olan yeni silahların isimleri yer alıyor. Flamethrower ve Remote Turret adında olan bu yeni silahında yakın zamanda oyuna eklenmesi bekleniyor.

  1. 08.03.2019
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