Erzurum’dan El Kabir atağı

Süper Lig'e yeniden yükselen ve iddialı bir kadro kurmak isteyen BB Erzurumspor, Mostapha El Kabir ile görüştü. 31 yaşındaki Faslı santrfor son olarak Ç. Rizespor'da forma giyerken, ağır bir sakatlık yaşamıştı. 6 ay sahalardan uzak kalınca takımıyla yollarını ayıran El Kabir boşa çıktı. Alt adale kemiğindeki kırığın iyileştiği öğrenilen golcü futbolcu, Erzurum'a gelmeye hazır. Mavi-beyazlı yönetimin başka isimlerle de görüştüğü ve "Bize, haber vermeden hiçbir kulübe imza atma" dediği öğrenildi.