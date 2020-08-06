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06 Ağustos 2020, Perşembe
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’dan atağı

Erzurum’dan El Kabir atağı

’in yeni ekibi, ciddi sakatlığını atlatan 31 yaşındaki golcüyle görüştü.

'e yeniden yükselen ve iddialı bir kadro kurmak isteyen BB Erzurumspor, Mostapha ile görüştü. 31 yaşındaki Faslı santrfor son olarak Ç. Rizespor'da forma giyerken, ağır bir sakatlık yaşamıştı. 6 ay sahalardan uzak kalınca takımıyla yollarını ayıran El Kabir boşa çıktı. Alt adale kemiğindeki kırığın iyileştiği öğrenilen golcü futbolcu, 'a gelmeye hazır. Mavi-beyazlı yönetimin başka isimlerle de görüştüğü ve "Bize, haber vermeden hiçbir kulübe imza atma" dediği öğrenildi.

  1. 6.8.2020
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