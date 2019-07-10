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10 Temmuz 2019, Çarşamba
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coştu

Erzurum coştu

1. Lig ekibi BB Erzurumspor, , ve Yusuf Gültekin'i renklerine kattı. Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, 22 yaşındaki Gökhan Kardeş ve 29 yaşındaki Hasan Hatipoğlu ile anlaşma sağlandı.

Geride kalan sezonda 1. Lig ekiplerinden Afjet Afyonspor'da forma giyen stoper Gökhan ve Altınordu ile sözleşmesi biten stoper , sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşmeye imza atacak. Mavibeyazlı ekip, daha önce Mickael Pote ve Aykut Demir'i kadrosuna katmıştı. 26 yaşındaki orta saha Yusuf Gültekin ise 2 yıllık imza attı.

  1. 10.7.2019
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