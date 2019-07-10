Erzurum coştu

Geride kalan sezonda 1. Lig ekiplerinden Afjet Afyonspor'da forma giyen stoper Gökhan ve Altınordu ile sözleşmesi biten stoper Hasan Hatipoğlu, sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşmeye imza atacak. Mavibeyazlı ekip, daha önce Mickael Pote ve Aykut Demir'i kadrosuna katmıştı. 26 yaşındaki orta saha Yusuf Emre Gültekin ise 2 yıllık imza attı.