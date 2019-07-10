Erzurum coştu
Spor Toto 1. Lig ekibi BB Erzurumspor, Gökhan Kardeş, Hasan Hatipoğlu ve Yusuf Emre Gültekin'i renklerine kattı. Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, 22 yaşındaki Gökhan Kardeş ve 29 yaşındaki Hasan Hatipoğlu ile anlaşma sağlandı.
Geride kalan sezonda 1. Lig ekiplerinden Afjet Afyonspor'da forma giyen stoper Gökhan ve Altınordu ile sözleşmesi biten stoper Hasan Hatipoğlu, sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşmeye imza atacak. Mavibeyazlı ekip, daha önce Mickael Pote ve Aykut Demir'i kadrosuna katmıştı. 26 yaşındaki orta saha Yusuf Emre Gültekin ise 2 yıllık imza attı.
- 10.7.2019
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