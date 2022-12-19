Haberler Dünya Kupası 2022 Arjantin Dünya Şampiyonu

Arjantin Dünya Şampiyonu

Arjantin-Fransa finalinin normal süresi 2-2, uzatmaları 3-3 bitti. Tarihi finali Arjantin penaltılarla aldı.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2022 Pazartesi 06:50
Arjantin Dünya Şampiyonu

Belki de Dünya Kupaları tarihinin en heyecanlı finali oynandı... Arjantin süper başladığı maçta Fransa'yı savunmada kilitlerken hücumda da başarılıydı. Messi'nin penaltı golüyle 1-0 öne geçtiler, Di Maria skoru 2-0 yaptı. Fransa 68. dakikada ilk şutunu attığı maçta 80'den sonra açıldı. 80 ve 81'de Mbappe'nin golleriyle skor 2-2'ye geldi. Uzatmaların ilk devresi golsüz geçildi. İkinci devrede Messi, Arjantin'i yeniden öne geçirdi. Ancak Mbappe bir kez daha penaltıdan attı. 3-3 ile maç penaltılara gitti. Fransa'da Coman ve Tchouameni kaçırdı. Arjantin beyaz noktadan hata yapmadı. 1978 ve 1986'dan sonra 3. Dünya Kupası'nı kazandı. Messi 'En Büyük' oldu.

GELENEK BOZULMADI

Dünya Kupaları tarihinde Güney Amerika temsilcileriyle Avrupa ülkeleri 11. defa final oynadı. Dünkü finale kadar Güney Amerika ülkeleri 7, Avrupalılar 3 galbiyet almıştı. Arjantin zaferiyle birlikte 8'e yükseltti.

DI MARIA ŞOV YAPTI

Şampiyon Arjantin'de maç öncesinde Angel Di Maria'nın forma giyip giymeyeceği belirsizdi. Teknik direktör Lionel Scolani, 34 yaşındaki oyuncuyu 11'de kullandı. Di Maria, ilk golde penaltıyı aldı. 2. golde de müthiş bir depar attı. Arka direkte topla buluşup golünü attı.

KUPANIN 'EN'LERİ

En iyi genç oyuncu: E.Fernandez (Arjantin)

En iyi kaleci: E.Martinez (Arjantin)

Altın ayakkabı: Mbappe (Fransa)

Altın top: Messi (Arjantin)

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