Arjantin Fransa finali öncesi Benzema gelişmesi! Maçı izleyecek mi?

Dünya Kupası finaline saatler kala heyecan artıyor. Arjantin ile Fransa tarihlerinde üçüncü kez Dünya Kupası'nı kazanmak için Katar'da kozlarını paylaşacak.
Dünya Kupası finaline saatler kala heyecan artıyor. Arjantin ile Fransa tarihlerinde üçüncü kez Dünya Kupası'nı kazanmak için Katar'da kozlarını paylaşacak.
Dev finalde gözler Arjantinli Lionel Messi ve Fransız Kylian Mbappe'nin üzerinde olacak. Bu akşam saat 18.00'de Lusail Stadyumu'nda dünyanın en büyüğü belli olacak.
Haber Fransız basınında geniş yankı buldu. İşte ayrıntılar...
BENZEMA'DAN İDDİALARA CEVAP
İspanya'da antrenmanlara geri döndüğüne dair haberlerin ortaya çıkmasının ardından, Benzema'nın pazar günkü final için Didier Deschamps'ın takımına dönebileceği öne sürüldü.
Bu öneriler, Benzema'nın sosyal medya hesabından bir 'motivasyon' videosu yayımladığında hız kazandı.
Ancak 34 yaşındaki yıldız forvet, o zamandan beri bu tür söylentileri bastırmak için Instagram'da bir paylaşımda bulundu ve açık bir şekilde çıkan haberlere yönelik "İlgilenmiyorum" yazdı.
DESCHAMPS'I SİNİRLENDİREN BENZEMA SORUSU
Real Madrid'in yıldızının 2022 Dünya Kupası finalinde Arjantin'e karşı oynayabileceği iddia edilmişti. Deschamps bu konu hakkında gelen sorulara bir hayli öfkelendi.
Basın toplantısında kendisine gelen "Benzema karşılaşmada yer alabilir mi?" sorusuna Deschamps şöyle yanıt verdi:
"Buna cevap vermeyeceğim ve sonra sinirlendiğimi söyleyeceksiniz.
Birçok sakatlanan oyuncum var. Karim de onlardan biri. Son olarak Lucas Hernandez sakatlandı. Takım işte orada. Finalde kim oynayacak bilmiyorum."
MACRON'DAN KATAR'DAKİ FİNALE DAVET
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu akşam Arjantin ile oynanacak Dünya Kupası finali öncesi Paul Pogba, Presnel Kimpembe, Kante, Nkunku, Benzema, eski milli oyuncular Laurent Blanc, Zinedine Zidane ve Michel Platini gibi birçok isme başkanlık uçağıyla Katar'a gelme teklifinde bulundu.
KARIM BENZEMA'DAN MACRON'A RET!
Fransa'dan RMC'nin haberine göre Fransız milli oyuncu Karim Benzema, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan gelen bu teklifi geri çevirdi.
Habere göre Benzema'ya Fransa-Arjantin Dünya Kupası finaline katılmak üzere Emmanuel Macron ile birlikte cumhurbaşkanlığı uçağıyla Katar'a gitmesi teklif edildi. Karim Benzema'nın ise bu daveti Macron'un kişiliğinden bağımsız bir şekilde reddettiği ifade edildi.
ESPN'de yer alan habere göre ise Macron ve eşi Brigitte'nin uçağında Paul Pogba, N'Golo Kante, Presnel Kimpembe ve Christopher Nkunku ile birlikte 1980'lerde Fransa Milli Takımının formasını giyen Alain Giresse ile Judo Olimpiyat şampiyonu Teddy Riner de olacak.