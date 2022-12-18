Haberler Dünya Kupası 2022 Arjantin Fransa finali öncesi Benzema gelişmesi! Maçı izleyecek mi?

Arjantin Fransa finali öncesi Benzema gelişmesi! Maçı izleyecek mi?

Son dakika haberi... 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa, Arjantin ile karşı karşıya gelecek. Fransa Milli Takımı'nda, Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Karim Benzema, kadroda yer alıyor ancak sakatlığından dolayı forma giyemiyor. Bununla beraber final maçı öncesi Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Benzema'yı final maçına davet etti. Benzema, Macron'a beklemediği bir yanıt verdi. İşte ayrıntılar...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2022 Pazar 14:41
Arjantin Fransa finali öncesi Benzema gelişmesi! Maçı izleyecek mi?

Dünya Kupası finaline saatler kala heyecan artıyor. Arjantin ile Fransa tarihlerinde üçüncü kez Dünya Kupası'nı kazanmak için Katar'da kozlarını paylaşacak.

Arjantin Fransa finali öncesi Benzema gelişmesi! Maçı izleyecek mi?

Dev finalde gözler Arjantinli Lionel Messi ve Fransız Kylian Mbappe'nin üzerinde olacak. Bu akşam saat 18.00'de Lusail Stadyumu'nda dünyanın en büyüğü belli olacak.

Arjantin Fransa finali öncesi Benzema gelişmesi! Maçı izleyecek mi?

Dev final öncesinde ise Fransa cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. Sakatlığı sebebiyle turnuva öncesinden kadrodan çıkarılan Karim Benzema, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Katar davetini geri çevirdi.

Arjantin Fransa finali öncesi Benzema gelişmesi! Maçı izleyecek mi?

Haber Fransız basınında geniş yankı buldu. İşte ayrıntılar...

Arjantin Fransa finali öncesi Benzema gelişmesi! Maçı izleyecek mi?

BENZEMA'DAN İDDİALARA CEVAP
İspanya'da antrenmanlara geri döndüğüne dair haberlerin ortaya çıkmasının ardından, Benzema'nın pazar günkü final için Didier Deschamps'ın takımına dönebileceği öne sürüldü.

Arjantin Fransa finali öncesi Benzema gelişmesi! Maçı izleyecek mi?

Bu öneriler, Benzema'nın sosyal medya hesabından bir 'motivasyon' videosu yayımladığında hız kazandı.

Arjantin Fransa finali öncesi Benzema gelişmesi! Maçı izleyecek mi?

Ancak 34 yaşındaki yıldız forvet, o zamandan beri bu tür söylentileri bastırmak için Instagram'da bir paylaşımda bulundu ve açık bir şekilde çıkan haberlere yönelik "İlgilenmiyorum" yazdı.

Arjantin Fransa finali öncesi Benzema gelişmesi! Maçı izleyecek mi?

DESCHAMPS'I SİNİRLENDİREN BENZEMA SORUSU
Real Madrid'in yıldızının 2022 Dünya Kupası finalinde Arjantin'e karşı oynayabileceği iddia edilmişti. Deschamps bu konu hakkında gelen sorulara bir hayli öfkelendi.

Arjantin Fransa finali öncesi Benzema gelişmesi! Maçı izleyecek mi?

Basın toplantısında kendisine gelen "Benzema karşılaşmada yer alabilir mi?" sorusuna Deschamps şöyle yanıt verdi:

Arjantin Fransa finali öncesi Benzema gelişmesi! Maçı izleyecek mi?

"Buna cevap vermeyeceğim ve sonra sinirlendiğimi söyleyeceksiniz.

Arjantin Fransa finali öncesi Benzema gelişmesi! Maçı izleyecek mi?

Birçok sakatlanan oyuncum var. Karim de onlardan biri. Son olarak Lucas Hernandez sakatlandı. Takım işte orada. Finalde kim oynayacak bilmiyorum."

Arjantin Fransa finali öncesi Benzema gelişmesi! Maçı izleyecek mi?

MACRON'DAN KATAR'DAKİ FİNALE DAVET
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu akşam Arjantin ile oynanacak Dünya Kupası finali öncesi Paul Pogba, Presnel Kimpembe, Kante, Nkunku, Benzema, eski milli oyuncular Laurent Blanc, Zinedine Zidane ve Michel Platini gibi birçok isme başkanlık uçağıyla Katar'a gelme teklifinde bulundu.

Arjantin Fransa finali öncesi Benzema gelişmesi! Maçı izleyecek mi?

KARIM BENZEMA'DAN MACRON'A RET!
Fransa'dan RMC'nin haberine göre Fransız milli oyuncu Karim Benzema, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan gelen bu teklifi geri çevirdi.

Arjantin Fransa finali öncesi Benzema gelişmesi! Maçı izleyecek mi?

Habere göre Benzema'ya Fransa-Arjantin Dünya Kupası finaline katılmak üzere Emmanuel Macron ile birlikte cumhurbaşkanlığı uçağıyla Katar'a gitmesi teklif edildi. Karim Benzema'nın ise bu daveti Macron'un kişiliğinden bağımsız bir şekilde reddettiği ifade edildi.

Arjantin Fransa finali öncesi Benzema gelişmesi! Maçı izleyecek mi?

ESPN'de yer alan habere göre ise Macron ve eşi Brigitte'nin uçağında Paul Pogba, N'Golo Kante, Presnel Kimpembe ve Christopher Nkunku ile birlikte 1980'lerde Fransa Milli Takımının formasını giyen Alain Giresse ile Judo Olimpiyat şampiyonu Teddy Riner de olacak.

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