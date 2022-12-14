Haberler Dünya Kupası 2022 FRANSA FAS CANLI MAÇ İZLE - TRT 1 | Fransa - Fas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Yarı final

FRANSA FAS CANLI MAÇ İZLE - TRT 1 | Fransa - Fas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Yarı final

Dünya Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Fransa ile Fas, yarı final maçında kozlarını paylaşacak. Kylian Mbappe, Giroud gibi dünya yıldızlarına sahip olan son şampiyon Fransa, Hakimi, Ziyech gibi isimlerle yarı finale kadar gelen Fas ile final için yarışacak. Kazanan ekip ilk finalist Arjantin'in rakibi olacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fransa - Fas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2022 Çarşamba 19:01
FRANSA FAS CANLI MAÇ İZLE - TRT 1 | Fransa - Fas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Yarı final

Fransa - Fas yarı final maçını canlı takip etmek için tıklayın

FRANSA - FAS MAÇI - CANLI İZLE

Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı sürüyor. Fransa ile Fas kozlarını paylaşacak. Turnuvanın sürpriz ekiplerinden Fas kazanması halinde tarihi bir başarı elde edecek. Maç öncesinde detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Fransa - Fas yarı final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FRANSA - FAS YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fransa - Fas maçı 14 Aralık Çarşamba günü saat 22:00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fransa: Lloris; Kounde, Varane, Upamecano, T. Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembele, Griezmann, Mbappe; Giroud

Fas: Bono; Hakimi, El Yamiq, Aguerd, Mazraoui; Ounahi, Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal

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