Haberler Dünya Kupası 2022 Shaqiri'den müthiş istatistik! Ronaldo ve Messi'ye ortak oldu

Shaqiri'den müthiş istatistik! Ronaldo ve Messi'ye ortak oldu

Son dakika spor haberi: İsviçre'nin yıldız futbolcusu Xherdan Shaqiri, 2022 Dünya Kupası'nda mükemmel bir istatistiğe ulaştı. Dünya Kupası'nın son 3 organizasyonunda gol atmayı başaran Shaqiri, Ronaldo ve Messi'nin başarısına ortak oldu.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2022 Pazar 15:23 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2022 Pazar 15:33
Shaqiri'den müthiş istatistik! Ronaldo ve Messi'ye ortak oldu

İsviçreli oyuncu, futbolun en büyük süperstarlarının rekoruna göz dikti. Shaqiri, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Sırbistan kaşısında attığı golle futbolun en büyük yıldızlarından olan Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin başarısına ortak oldu.

Arnavut asıllı İsviçreli yıldız, attığı golle takımının galibiyet kazanmasına yardım ederken kendi adına da büyük bir önem kazanan mücadeleyi geride bıraktı.

Çünkü, attığı golle efsane isimlerin elde ettiği mükemmel istatistiğe ulaştı.

2014 Dünya Kupası'nda Honduras'a ve 2018'de Sırbistan'a karşı İsviçre adına gol atan Shaqiri, yine Sırbistan'a kaydettiği golle Dünya Kupası'nın son üç organizasyonunda gol atan üçüncü oyuncu oldu.

"PORTEKİZ MAÇI ÇOK ZOR OLACAK"
Shaqiri, İsviçre Milli Takımı'nın çalışmalarını sürdürdüğü Doha Üniversitesindeki antrenman tesislerinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Portekiz maçının öneminin bilincinde olduklarını belirten 31 yaşındaki hücum oyuncusu, "Portekiz ile birçok kez karşılaştık. Hem kazandık hem de kaybettik. İyi bir maç olacak. Her sonuca açık bir maç. Portekiz'in ne kadar iyi bir takım olduğunu biliyoruz. Cristiano Ronaldo'nun etrafında kaliteli ve genç oyuncular var. Çok zor bir maç olacak. Portekiz'i yenebilmemiz için takım halinde çok iyi performans göstermeliyiz." ifadelerini kullandı.

İki takımın da çeyrek final şansı olduğuna vurgu yapan Xherdan Shaqiri, "Çok dikkatli olmalıyız. Çok iyi oynamalıyız. Bu maçın favorisi onlar. Portekiz'e saha içinde problem çıkarmamız gerekiyor. İyi bir performans göstermeye çalışacağım." diye konuştu.

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