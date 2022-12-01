Haberler Dünya Kupası 2022 JAPONYA İSPANYA MAÇI CANLI İZLE TRT SPOR 📺 | Japonya - İspanya maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

JAPONYA İSPANYA MAÇI CANLI İZLE TRT SPOR 📺 | Japonya - İspanya maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. E Grubu müsabakasında Japonya ile İspanya kozlarını paylaşacak. Khalifa Uluslararası Stadyum'da oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Japonya - İspanya maçı saat kaçta? Hangi kanalda? TRT Spor canlı izle

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2022 Perşembe 12:20 Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2022 Perşembe 12:20
JAPONYA İSPANYA MAÇI CANLI İZLE TRT SPOR 📺 | Japonya - İspanya maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

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Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Japonya ile İspanya karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Japonya - İspanya maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

JAPONYA - İSPANYA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Japonya - İspanya maçı 1 Aralık Perşembe günü saat 22.00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

JAPONYA - İSPANYA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Japonya

Gonda; Yamane, Itakura, Yoshida, Nagatomo; Tanaka, Morita; Doan, Kamada, Kubo; Maeda

İspanya

Simon; Carvajal, P. Torres, Laporte, Alba; Koke, Rodri, Pedri; F. Torres, Morata, Olmo

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