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Tunus Fransa maçı CANLI İZLE | 2022 Dünya Kupası

FIFA 2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Turnuvada D Grubu'nda son maçlarda Tunus ile Fransa kozlarını paylaşıyor. Kritik maç öncesi Fransa gruplardan çıkmayı garantilerken Tunus'un ise kazanmaktan başka şansı yok. Tunus - Fransa mücadelesini haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2022 Çarşamba 17:57 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2022 Çarşamba 18:10
Tunus Fransa maçı CANLI İZLE | 2022 Dünya Kupası

FIFA 2022 Dünya Kupası'nda D Grubu'nda son maçlarda Tunus ile Fransa kozlarını paylaşıyor.

Tunus kritik mücadeleden 3 puanla ayrılmak isterken gruplardan çıkmak adına bir kulağı ise Avustralya - Danimarka maçına çevrilmiş durumda.

Bu kritik mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

TUNUS - FRANSA İLK 11'LER

Tunus: Dahmen, Ghandri, Meriah, Talbi, Kechrida, Skhiri, Laidouni, Maaloul, Ben Slimane, Ben Romdhane, Khazri.

Fransa: Mandanda, Disasi, Varane, Konaté, Camavinga, Coman, Tchouaméni, Veretout, Guendouzi, Kolo Muani.

TUNUS - FRANSA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

TUNUS FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Tunus - Fransa maçı saat 18.00'de başladı. Mücadelede TRT Spor'da canlı olarak yayınlanıyor.

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