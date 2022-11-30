Tunus Fransa maçı CANLI İZLE | 2022 Dünya Kupası

FIFA 2022 Dünya Kupası'nda D Grubu'nda son maçlarda Tunus ile Fransa kozlarını paylaşıyor.
Tunus kritik mücadeleden 3 puanla ayrılmak isterken gruplardan çıkmak adına bir kulağı ise Avustralya - Danimarka maçına çevrilmiş durumda.
Bu kritik mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.
TUNUS - FRANSA İLK 11'LER
Tunus: Dahmen, Ghandri, Meriah, Talbi, Kechrida, Skhiri, Laidouni, Maaloul, Ben Slimane, Ben Romdhane, Khazri.
Fransa: Mandanda, Disasi, Varane, Konaté, Camavinga, Coman, Tchouaméni, Veretout, Guendouzi, Kolo Muani.
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TUNUS FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?
Tunus - Fransa maçı saat 18.00'de başladı. Mücadelede TRT Spor'da canlı olarak yayınlanıyor.