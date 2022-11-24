Uruguay Güney Kore maçı CANLI

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda, Uruguay ve Güney Kore karşı karşıya geliyor.
Uruguay ve Güney Kore arasında oynanan son 2 karşılaşma şu şekilde sonuçlanmıştı:
Uruguay 2-1 Güney Kore
Güney Kore 0-1 Uruguay
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URUGUAY GÜNEY KORE MAÇI NE ZAMAN?
Eğitim Şehri Stadı'nda oynanan Uruguay-Güney Kore maçı TRT 1'den naklen yayınlanıyor. Mücadele, saat 16.00'da başladı. Dev randevuyu, Fransız hakem Clement Turpin yönetiyor.
İLK 11'LER
URUGUAY: Rochet, Cacares, Godin, Gimenez, Olivera, Valverde, Vecino, Bentancur, Pellistri, Nunez, Suarez.
GÜNEY KORE: Seung-Gyu, In-Beom, Ui-Jo, Woo-Young, Jin-Su, Kim Min-Jae, Moon-Hwan, Young-Gwon, Jae-Sung, Sang-Ho, Heung-Min Son