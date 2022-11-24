Haberler Dünya Kupası 2022 Uruguay Güney Kore maçı CANLI

Uruguay Güney Kore maçı CANLI

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda heyecan, H Grubu maçlarıyla devam ediyor. Uruguay ve Güney Kore, turnuvada ilk maçlarına çıkıyor. Uruguay Güney Kore maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2022 Perşembe 15:51
Uruguay Güney Kore maçı CANLI

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda, Uruguay ve Güney Kore karşı karşıya geliyor.

Uruguay ve Güney Kore arasında oynanan son 2 karşılaşma şu şekilde sonuçlanmıştı:

Uruguay 2-1 Güney Kore
Güney Kore 0-1 Uruguay

URUGUAY GÜNEY KORE MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN

URUGUAY GÜNEY KORE MAÇI NE ZAMAN?
Eğitim Şehri Stadı'nda oynanan Uruguay-Güney Kore maçı TRT 1'den naklen yayınlanıyor. Mücadele, saat 16.00'da başladı. Dev randevuyu, Fransız hakem Clement Turpin yönetiyor.

İLK 11'LER
URUGUAY: Rochet, Cacares, Godin, Gimenez, Olivera, Valverde, Vecino, Bentancur, Pellistri, Nunez, Suarez.
GÜNEY KORE: Seung-Gyu, In-Beom, Ui-Jo, Woo-Young, Jin-Su, Kim Min-Jae, Moon-Hwan, Young-Gwon, Jae-Sung, Sang-Ho, Heung-Min Son

DİĞER
Ünlü söz yazarı ve besteci Hülya Şenkul hayatını kaybetti
SON DAKİKA: Halil Sezai’ye ikinci hapis cezası! Komşusunu darp etmişti sular durulmadı
Abdullah Avcı'dan Konferans Ligi sözleri!
Transfer itirafı geldi! Ferdi ve Rizespor...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kenan Koçak'tan Dünya Kupası yorumu!
İsviçre Kamerun'u tek golle geçti!
Uzman öğretmen ve Başöğretmenlik sınavı sonuç ekranı!
Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararı ne oldu?
YÖS BAŞVURU EKRANI | YÖS nedir? YÖS ne zaman? YÖS'e kimler girebilir?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Olimpia Milano - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta? Olimpia Milano - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta? 15:32
Türkiye - Arnavutluk maçı saat kaçta? Türkiye - Arnavutluk maçı saat kaçta? 15:24
Lion City - Dortmund maçı saat kaçta? Lion City - Dortmund maçı saat kaçta? 14:38
Ozan Kabak'a büyük onur! Ozan Kabak'a büyük onur! 14:19
Leo Dubois'ya İtalyan devi talip oldu! Leo Dubois'ya İtalyan devi talip oldu! 14:06
Beşiktaş'ın kamp programı belli oldu Beşiktaş'ın kamp programı belli oldu 14:06
Daha Eski
Cedi'nin takımından 4'te 4 Cedi'nin takımından 4'te 4 09:59
Tayyip Talha'dan dev başarı! Bonservisi... Tayyip Talha'dan dev başarı! Bonservisi... 10:30
Kartal'da Welinton krizi! Ayrılık şartı... Kartal'da Welinton krizi! Ayrılık şartı... 10:54
Dursun Özbek açıkladı! Ronaldo... Dursun Özbek açıkladı! Ronaldo... 11:28
Valencia için transfer iddiası! O kulüp istiyor Valencia için transfer iddiası! O kulüp istiyor 12:03
Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nu ziyaretçilere açtı Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nu ziyaretçilere açtı 12:13