Haberler Dünya Kupası 2022 Uruguay Güney Kore: 0-0 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Uruguay Güney Kore: 0-0 (MAÇ SONUCU ÖZET)

2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Turnuvada H Grubu'nun ilk karşılaşmasında Uruguay ile Güney Kore karşı karşıya geldi. Mücadelede 0-0'lık beraberlik sonucu puanlar paylaşıldı. İşte detaylar...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2022 Perşembe 17:58 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2022 Perşembe 18:27
Uruguay Güney Kore: 0-0 (MAÇ SONUCU ÖZET)

2022 Dünya Kupası'nda maçlar oynanmaya devam ediyor.

Turnuvada H Grubu'nun ilk maçında Uruguay ile Güney Kore karşı karşıya geldi.

Mücadelede iki takım da gol atma başarısı gösteremezken maç 0-0'lık beraberlikle sona erdi.

SÜPER LİG YILDIZLARI OYUNA DAHİL OLMADI

Uruguay'ın Güney Kore ile karşılaştığı maçta Süper Lig yıldızları süre bulmadı. Trabzonspor'un futbolcusu M. Gomez ve Galatasaray'ın oyuncuları Fernando Muslera ve L. Torreira karşılaşmayı yedek kulübesinden takip etti.

KİM MİN JAE 90 DAKİKA SAHADA KALDI

Fenerbahçe'nin eski yıldızı olan ve şimdilerde İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'nin formasını terleten Kim Min Jae Uruguay karşısında 90 dakika süre aldı.

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