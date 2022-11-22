Danimarka Tunus maçı CANLI İZLE | 2022 Dünya Kupası

2022 Dünya Kupası'nda Danimarka, ilk maçında Tunus ile karşılaşıyor.
Katar'ın ev sahipliği yaptığı turnuvada Education City Stadyumu'nda oynanan ve Meksikalı hakem Cesar Arturo Ramos Palazuelos'un düdük çaldığı D Grubu mücadelesi saat 16.00'da başladı. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.
DANİMARKA-TUNUS İLK 11'LER
DANİMARKA: Schmeichel, Kristensen, Kjaer, Christensen, Maehle, Delaney, Eriksen, Hojbjerg, Damsgaard, Dolberg, Skov.
TUNUS: Ben Said, Drager, Bronn, Talbi, Maaloul, Laidouni, Skhiri, Ben Romdhane, Khazri, Jaziri, Msakni.
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2. RANDEVU
İki ülke tarihlerinde ikinci kez mücadele edecek. 26 Mayıs 2002'deki hazırlık karşılaşması, Danimarka'nın 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
SÜPER LİG'DEN 2 YILDIZ
Danimarka'nın kadrosunda Galatasaraylı Victor Nelsson ile Trabzonspor'da forma giyen Jens Stryger Larsen yer alıyor.
DÜNYA KUPASI BAŞARILARI
Tunus katıldığı 5 turnuvada da gruptan çıkamazken, Danimarka 1998 Dünya Kupası'nda çeyrek final oynadı.
GRUBUN DİĞER MAÇI DA 22 KASIM'DA
Gruptaki ikinci maçta ise son şampiyon Fransa ile Avustralya, puan mücadelesi verecek.