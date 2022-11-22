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Danimarka Tunus maçı CANLI İZLE | 2022 Dünya Kupası

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. D Grubu'nda Danimarka, gruptaki ilk maçında Tunus ile karşı karşıya geliyor. Danimarka - Tunus maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2022 Salı 15:56
Danimarka Tunus maçı CANLI İZLE | 2022 Dünya Kupası

2022 Dünya Kupası'nda Danimarka, ilk maçında Tunus ile karşılaşıyor.

Katar'ın ev sahipliği yaptığı turnuvada Education City Stadyumu'nda oynanan ve Meksikalı hakem Cesar Arturo Ramos Palazuelos'un düdük çaldığı D Grubu mücadelesi saat 16.00'da başladı. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

DANİMARKA-TUNUS İLK 11'LER

DANİMARKA: Schmeichel, Kristensen, Kjaer, Christensen, Maehle, Delaney, Eriksen, Hojbjerg, Damsgaard, Dolberg, Skov.

TUNUS: Ben Said, Drager, Bronn, Talbi, Maaloul, Laidouni, Skhiri, Ben Romdhane, Khazri, Jaziri, Msakni.

DANİMARKA-TUNUS MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

2. RANDEVU

İki ülke tarihlerinde ikinci kez mücadele edecek. 26 Mayıs 2002'deki hazırlık karşılaşması, Danimarka'nın 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

SÜPER LİG'DEN 2 YILDIZ

Danimarka'nın kadrosunda Galatasaraylı Victor Nelsson ile Trabzonspor'da forma giyen Jens Stryger Larsen yer alıyor.

DÜNYA KUPASI BAŞARILARI

Tunus katıldığı 5 turnuvada da gruptan çıkamazken, Danimarka 1998 Dünya Kupası'nda çeyrek final oynadı.

GRUBUN DİĞER MAÇI DA 22 KASIM'DA

Gruptaki ikinci maçta ise son şampiyon Fransa ile Avustralya, puan mücadelesi verecek.

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