Haberler Dünya Kupası 2022 Portekiz'in Dünya Kupası kadrosu açıklandı

Portekiz'in Dünya Kupası kadrosu açıklandı

Portekiz Milli Takımı'nın, Katar 2022 Dünya Kupası kadrosu açıklandı. Galatasaray forması giyen ve geniş kadroda yer alan Sergio Oliveira, nihai kadroda yer almadı.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2022 Perşembe 21:03
Portekiz'in Dünya Kupası kadrosu açıklandı

Portekiz Milli Takımı'nın, Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nda mücadele edecek kadrosu açıklandı. Galatasaray forması giyen ve geniş kadroda yer alan Sergio Oliveira, nihai kadroda yer almadı.

İşte teknik direktör Fernando Santos'un belirlediği Dünya Kupası kadrosu:

Kaleciler: Diogo Costa, Jose Sa, Rui Patricio

Savunma: Diogo Dalot, Joao Cancelo, Antonio Silva, Danilo Pereira, Pepe, Ruben Dias, Nuno Mendes, RAphael Guerreiro

Orta saha: Joo Palhinha, Ruben Neves, Bruno Fernandes, Joao Mario, Matheus Nunes, Otavio, Vitinha, William Carvalho.

Hücum: Bernardo Silva, Andre Silva, Cristiano Ronaldo, Rafael Leao, Joao Felix, Gonçalo RAmos, Rivardo Horta.

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