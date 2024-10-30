KURULUŞ OSMAN 169. BÖLÜM FRAGMANI | Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı | atv CANLI izle

Atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman yeni bölümü ile yine heyecan dolu dakikalar yaşatıyor. Geçtiğimiz sezon da yayınlanan bölümleri ile takipçilerinin beğenisini kazanan dizinin merakla beklenen son bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, "Kuruluş Osman 169. bölüm fragmanı izle, atv Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. Kuruluş Osman yeni bölüm bilgileri haberimizde...

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KURULUŞ OSMAN GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Osman Bey, İslam'ın kutsal emanetlerini kurtararak küffara büyük gözdağı vererek kutsallarına göz diken herkesle savaşacağını ilan etmişti. Osman Bey'in bunun için yapacağı ilk hamle ne olacaktır?

İslam'ın kutsal emanetlerin kurtuluşu Kayı Obası'nda sevinçle karşılanırken, bu durum Karesi Bey'i ise çok öfkelendirir. Büyük bir kıskançlığa sevk eder. Osman Bey'in itibar kazanmasını istemeyen Karesi Bey ne yapacaktır?

Öte yandan, Osman Bey'i her taraftan kuşatmak için hamle yapan Lucas, Karadin'de büyük bir tuzak kurar. Bu tuzak sonrası Begüm Hatun oldukça zor durumda kalacaktır. Karadin'deki başarısızlığından sonra bir de Bala Hatun'la karşı karşıya gelen Begüm Hatun iyice öfkelenir. Bala Hatun'un erini de yerini de elinden alma niyetinde olan Begüm Hatun nasıl bir plan kuracaktır?

Gonca Hatun'u zehirleyenin Cecilia olduğu ortaya çıkar. Bu katilin Holofira'nın yardımcısı olarak obaya sızmış olması Gonca Hatun'un Holofira'ya karşı tavrını nasıl etkileyecektir? Orhan Bey, Holofira'nın evlendirileceğini öğrenir. Holofira'yı kaçırmak için büyük bir oyun kurar. Düğünden kaçmayı başarabilen Orhan ve Holofira'yı yolda büyük bir tuzak beklemektedir. Bu tuzağı aşıp vuslata erebilecekler midir?

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👉KURULUŞ OSMAN 169. BÖLÜM FRAGMANI İZLE