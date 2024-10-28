  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Dizi Haberleri

ATV KARADUT 6. BÖLÜM İZLE FULL İZLE | Karadut dizisi son bölüm izle tek parça

atv'nin yeni dizisi Karadut ilgi çekici konusu ve zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çekti. Tims&B'nin yapımcılığını üstlendiği diziyi Murat Saraçoğlu yönetiyor. "Karadut dizisi son bölüm izle tek parça, Karadut 6. bölüm" sorguları ile ilgili tüm detayları sizler için derledik.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2024 Salı 02:00 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2024 Salı 02:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ATV KARADUT 6. BÖLÜM İZLE FULL İZLE | Karadut dizisi son bölüm izle tek parça

Başrollerini Şükrü Özyıldız ve İrem Helvacıoğlu'nun üstlendiği Karadut dizisi atv'de yayınlanıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Murat Saraçoğlu oturuyor. Karadut 6. yeni bölüm izleme linki ve detaylar haberimizde...

KARADUT 6. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KARADUT 6. BÖLÜM ÖZETİ

Çetin bir kızını evlenmeye mecbur ederken, diğer kızının evlilik haberini kabul bile edemez. Zuhal babasının tavrına rağmen nikah günü almakta ısrarcıyken bazı gelişmeler Çetin tarafında beklenmedik bir jestle sonuçlanacaktır.

Bora yaşadığı aşk acısıyla hayatını değiştirecek bir karar verir. Bu sırada Zuhal'i gelinlikli görmenin şokunu atlatamayan Nihan saldırganlıklarının sonuçlarıyla karşılaşır.

Aslı'ya uzun zamandır ilk defa güzel bir haber gelince herkes rahat bir nefes alır. Erdem kardeşlerin peşini bırakmayan Alp ve Rezzan'a ise ağızlarının payını veren Zuhal olacaktır. Bu sırada Begüm'ün yüzünü güldüren Baran, Erdem ailesinin radarına girmekten son anda kurtulur.

Yeni gelişmelerin vesilesiyle ortaya çıkan bir yüz, Tayfun'un geçmişine ışık tutar. Bora, hala öfke duyduğu babasının çocukluğuyla ilgili şok edici gerçekler öğrenir. Ancak Nihan'dan özenle sakladığı gerçekleri annesinin çoktan öğrendiğinden habersizdir. Son ana kadar çevresindekileri oyalayan Nihan'ın beklenmedik bir hamlesi herkesi derinden sarsacaktır. Zuhal'in karşılığı ise Çetin önde olmak üzere herkese bir ders olacaktır…

KARADUT DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Zuhal Erdem, kişisel gelişim uzmanı olarak kariyerinde zirvede olan bir kadındır. Aşk ve ilişkiler üzerine danışmanlık yaparak başarı kazanmıştır. Ancak ailesiyle yaşadığı evde bambaşka bir hayat sürmektedir. Genç yaşta annesini kaybettikten sonra babası ve üç kız kardeşine kendini adamıştır.

Yıllarca süren yalnızlığının ardından, asistanı Eylem sayesinde Tayfun ile tanışır ve bu ilişki uğruna büyük zorluklarla yüzleşir. Babası Çetin'e karşı çıkacak, aşk ve hayal kırıklıklarıyla dolu bir yolculuğa adım atacaktır.

KARADUT OYUNCULARI KİMLERDİR?

Şükrü Özyıldız

İrem Helvacıoğlu

Aslı İnandık

Burak Dakak

Selin Türkmen

Ebrar Karabakan

Onur Gürçay

Naz Elmas

Rami Narin

Elif Nur Kerkük

Yaşar Aydınlıoğlu

İpek Ayaz Kortunç

Engin Şenkan

Beşiktaş'tan G.Saray'a yanıt gecikmedi!
Ballon d'Or sahibini buldu!
DİĞER
Fenerbahçe eski teknik direktörü İsmail Kartal sessizliğini bozdu! "2 tane A4 kağıdına ancak sığar"
Galatasaray - Beşiktaş derbisi sonrası A Spor Muhabiri Emre Kaplan'a yumruklu saldırı | Bakan Tunç: Soruşturma başlatıldı
Buruk: Pozisyon penaltıya yakındı...
Yücel'den derbi sonrası olay sözler!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ballon d'Or sahibini buldu! Ballon d'Or sahibini buldu! 01:02
Yücel'den derbi sonrası olay sözler! Yücel'den derbi sonrası olay sözler! 00:57
A Spor Muhabiri Emre Kaplan'a çirkin saldırı A Spor Muhabiri Emre Kaplan'a çirkin saldırı 00:10
Arda'ya büyük onur! Kopa Trophy’de... Arda'ya büyük onur! Kopa Trophy’de... 23:37
Beşiktaş'tan G.Saray'a yanıt gecikmedi! Beşiktaş'tan G.Saray'a yanıt gecikmedi! 23:05
Buruk: Pozisyon penaltıya yakındı... Buruk: Pozisyon penaltıya yakındı... 22:45
Daha Eski
G.Saray'dan Kaan Ayhan sakatlık açıklaması! G.Saray'dan Kaan Ayhan sakatlık açıklaması! 22:45
G.Saray'dan Beşiktaş'a Yunus Akgün yanıtı! G.Saray'dan Beşiktaş'a Yunus Akgün yanıtı! 22:39
Ersin'den hakem tepkisi! Ersin'den hakem tepkisi! 22:37
Gedson: Kötü hakem yönetimi! Gedson: Kötü hakem yönetimi! 22:31
Osimhen'den Icardi'ye büyük övgü! Osimhen'den Icardi'ye büyük övgü! 22:30
"Çok fazla çalışıyoruz bu konuda!" "Çok fazla çalışıyoruz bu konuda!" 22:25