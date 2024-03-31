Haberler Dizi Haberleri 🎬 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 20. bölüm fragmanı izle TRT 1 | KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

🎬 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 20. bölüm fragmanı izle TRT 1 | KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin merakla beklenen 20. bölümü fragmanı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Başrollerini Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in paylaştığı dizinin yeni bölümü detayları sorgulanıyor. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 20. bölüm fragmanı ile ilgili detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2024 Pazar 22:46 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2024 Pazar 23:07
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
🎬 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 20. bölüm fragmanı izle TRT 1 | KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Tarih kokan konusuyla olduğu kadar başarılı kadrosuyla da tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin, 20. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta Pazartesi günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 20. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ahit sandığını ele geçiren Avram, Sultan Nureddin'in öldürülme emrini vermiştir. Nureddin'i kurtarmak için harekete geçen Selahaddin tüm çabalarına rağmen başarılı olamamıştır. Sultan Nureddin, Gregor tarafından ağır yaralanmış ve ırmağa düşmüştür.

Selahaddin, ağır yaralarına rağmen Sultan Nureddin'in peşinden ırmağa atlar. Sultan Nureddin'in ağır bir yarayla ırmağa düşmesi haberi sarayda bomba etkisi yaratır. Bu arada Mevdud, harekete geçer ve Nureddin'in kaybolduğu yerde aramalar yapılır. Selahaddin ise düştüğü ırmaktan çıkmayı başarsa da ağır yaralıdır. Her şeye rağmen Nureddin'i aramaya koyulur.

Mevdud, aramaları neticesinde Sultan Nureddin'in öldüğüne hükmeder. Bunun üzerine ağabeyinin intikamını almak ve devletin kargaşaya düşmesini önlemek adına tahta çıkmak için harekete geçer. Fakat Selahaddin bu noktada yetişir ve Sultan Nureddin'in yaşadığını söyler. Onu ne pahasına olursa olsun bulmaları gerekmektedir. Mevdud, Selahaddin'in bu tavrını kendisine karşı bir komplo olarak değerlendirir. Selahaddin'le aynı fikirde olan Şirkuh, Isfahani ve Melike'yi saraydan gönderir. Bu hareket devlette ikiliğe yol açar.

Tüm bu olayların müsebbibi olan Avram ise nihai hedefine yaklaşmakta olduğunu düşünüyordur. Artık ahit sandığı ondadır. Elinde bulundurduğu ekonomik ve askeri güçle harekete geçecek ve iç çalkantıların başladığını bildiği Zengi Devletinin başşehri olan Şam'ı düşürmek için elinden geleni yapacaktır.

Yokluğu büyük çalkantılara sebebiyet veren, yöneticilerin birbiriyle çatışmasına yol açan Sultan Nureddin yaşıyor mudur? Bulunabilecek midir? Giderek yaklaşmakta olan Haçlı-Yahudi koalisyonu tehlikesi, Şam'ı düşürebilecek midir? Avram yıllardır özlemini kurduğu büyük emeline ulaşabilecek midir? Tüm bunlara karşılık tahtı gasp eden Mevdud hangi karışıklıklara yol açacaktır? Selahaddin, Zengi Devletini içine düştüğü çıkmazdan kurtarabilecek midir?

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 20. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

DİĞER
Candan Erçetin 'Sandık Kurulu Üyesi' oldu! 1245 nolu sandık başına gelen Candan Erçetin sürprizi ile karşılaştı!
Başkan Erdoğan halka hitap edecek: Saat belli oldu
Şampiyonluk düğümü çözülüyor! İşte kalan maçlar
İşte Chamberlain'in dönüş tarihi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ömer 51. Bölüm fragmanı izle
📺Ömer SON bölüm İZLE FULL
Trabzon iftar vakti 1 Nisan Pazartesi
Sivas iftar ve sahur vakti 1 Nisan Pazartesi
Antalya iftar ve sahur vakti 1 Nisan Pazartesi
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan transferde büyük sürpriz! Babası ikna etti G.Saray'dan transferde büyük sürpriz! Babası ikna etti 21:33
Terim'in Pana'sı evinde kayıp! Terim'in Pana'sı evinde kayıp! 21:26
Pınar Karşıyaka yara sardı Pınar Karşıyaka yara sardı 21:02
Onuralp’in gözü Chicago’da Onuralp’in gözü Chicago’da 21:02
Zidane iddiası Zidane iddiası 21:01
Efeler’de 5-8 etabı Efeler’de 5-8 etabı 20:59
Daha Eski
Sultanlar’da Play-Off zamanı Sultanlar’da Play-Off zamanı 20:58
Can Uzun şov Can Uzun şov 20:57
6 ismin yeri garanti 6 ismin yeri garanti 20:56
Büyük operasyon Büyük operasyon 20:54
Geri geliyor Geri geliyor 20:53
Ndidi’ye Zaha tarifesi Ndidi’ye Zaha tarifesi 20:52