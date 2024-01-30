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Aile 30. son bölüm FULL tek parça izle | AİLE FİNAL BÖLÜM İZLE SHOW TV

Aile yeni bölümü ile ekranlara veda etti. Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi 30. bölümünde final yapma kararı aldı. Dizinin başrollerini, yılın en iyi dizi çifti seçilen Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ paylaşıyor. Aile final bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında 'Aile 30. son bölüm FULL tek parça izle SHOW TV CANLI' sorgulaması yapıyor. İşte Aile final bölüm özeti ve detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2024 Salı 22:28 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2024 Salı 22:40
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Aile 30. son bölüm FULL tek parça izle | AİLE FİNAL BÖLÜM İZLE SHOW TV

AİLE 30. BÖLÜM İZLE | Show TV ekranlarının sevilen dizisi Aile 30. bölümü ile ekrana geldi. Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ'u yıllar sonra aynı yapımda buluşturan, yapımcılığını Kerem Çatay'ın üstlendiği Ay Yapım imzalı dizinin yönetmen koltuğunda ise Ahmet Katıksız oturuyor. Tutku dolu bir aşk hikayesini konu edinen dizinin 30. bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında Aile 30. bölüm izle, SHOW TV Aile yeni bölüm full izle - Aile dizisi canlı izle 30. bölüm tek parça sorgulamaları yapıyor. İşte Aile dizisi 30. yeni bölüm bilgileri...

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AİLE DİZİSİ 30. BÖLÜM KONUSU NE?

Düğün çıkışı uğradıkları saldırıdan sonra başta Aslan olmak üzere tüm Soykanlar büyük bir acıyla sınanır. Aslan ise yine böyle bir günde Devin'e ulaşamayınca soluğu yanında alır. Devin'in hamileliğinde riskli bir dönem başlar. Acaba Devin, evladını sağlıkla dünyaya getirebilecek midir? Aslan, Ferman'ı bulmak için harekete geçer. Tüm aile hayırlı bir iş için bir araya toplanır.

AİLE 30. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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AİLE OYUNCULARI

  • Kıvanç Tatlıtuğ
  • Serenay Sarıkaya
  • Nejat İşler
  • Canan Ergüder
  • Ushan Çakır
  • Umutcan Ütebay
  • Yüsra Geyik
  • Selin Şekerci
  • Mert Denizmen
  • Ecem Simge Yurdatapan
  • Levent Ülgen
  • Emel Göksu
  • Nur Sürer

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