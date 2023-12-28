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ALDATMAK 52. BÖLÜM FRAGMANI | atv Aldatmak yeni bölüm fragmanı İZLE

atv'nin sevilen dizisi Aldatmak, 52. bölümü ile izleyicilerin karşısına çıkacak. Her bölümü ile büyük beğeni toplayan Aldatmak, yeni bölümde yine izleyicileri ekrana kilitleyecek. İşte Aldatmak 52. yeni bölüm fragmanı ve detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2023 Cuma 00:21
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ALDATMAK 52. BÖLÜM FRAGMANI | atv Aldatmak yeni bölüm fragmanı İZLE

ALDATMAK dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Aldatmak 52. bölüm fragmanı izle

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Aldatmak dizisi, 52. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 52. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Aldatmak 52. bölüm bilgileri...

ALDATMAK SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Can'ın hastanede olmasından dolayı kendini sorumlu tutan Mualla perişandır. Oylum için onu affetmek kolay olmayacaktır. Bu zor anda Oylum'un yanında Kahraman'ı gören Tolga'nın kıskançlığı gittikçe katlanır. Yeşim, Güzide'nin yardımıyla işini baltalayanın kim olduğunu öğrenir. Güzide eski bir dostuna tekrar kollarını açarken Sezai acı bir haber alır.

Yenersoy evinden atılan Azra ise beklenmedik bir ittifak kurar. Akli dengesi sınırlarda dolaşan Selin, Oylum ve Tolga'ya karşı sert hamleler yapar. Kurduğu oyunlar Oylum'un hayatını tehlikeye atar. Yeniden Selin'in yalanlarının hedefi olan Tolga, Oylum'a olan aşkına daha da sıkı sarılır. Ancak Tolga hayal kurarken Oylum gerçek dünyada yaşamaktadır. Bu dönemde Tolga hayatını zorlaştırırken Oylum ihtiyaç duyduğu desteği Kahraman'dan alır. Selin girdiği bu yolda, şimdiye kadar arkasında duranların desteğini de kaybedecektir.

ALDATMAK dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Aldatmak 52. bölüm fragmanı izle

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