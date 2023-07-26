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BENİM GÜZEL AİLEM 5. BÖLÜM İZLE | Benim Güzel Ailem yeni bölüm full izle

Benim Güzel Ailem, yaz sezonu dizisi olarak TRT ekranlarında dizi severlerle buluşacak. Son bölümüyle ekran başındakilerden tam not alan Benim Güzel Ailem, 4 çocuklu kalabalık bir ailenin yuvadan uçan kuşlarını anlatıyor. Eğlenceli konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla, heyecanla beklenen dizi hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Benim Güzel Ailem 5. bölüm izle, Benim Güzel Ailem 5. bölüm full izle - TRT 1 Benim Güzel Ailem CANLI İZLE' konularını haberimizde derledik.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2023 Perşembe 02:00
BENİM GÜZEL AİLEM 5. BÖLÜM İZLE | Benim Güzel Ailem yeni bölüm full izle

BENİM GÜZEL AİLEM 5. BÖLÜM İZLE | Güney Kore yapımı olan 'Once Again' isimli diziden uyarlanan Benim Güzel Ailemi deneyimli oyuncu kadrosu ve beğenilen konusuyla ekranlardaki yerini aldı. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez haline gelmesi beklenen dizinin 26 Temmuz Çarşamba günü TRT'de yayınlanacak olan 5. bölümü için diziseverler araştırmalara başladı. İşte Benim Güzel Ailem 5. bölümü...

Benim Güzel Ailem 5. BÖLÜM izlemek için tıklayın

BENİM GÜZEL AİLEM GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Deniz ve Kaan birbirlerine karşı inat havuzunun içinde mücadele vermektedir. Aslında biri geri adım atsa belki de her şey süt liman olacaktır. Kaan, Denizle yaşadıklarını anlatmak ve içini dökmek için Oğuz'la buluşur. Oğuz, Deniz'in gerçekten temiz yürekli olduğunu birini anlatıp Kaan'ı yumuşatmak ister. Canan, yolda Feryal'e yakalanır ve onun cafe'sinde bir kahve içmeye mecbur kalır. Feryal, Canan'ı sıkıştırır. Çocuklarından vurmaya çalışır. Canan sinirden adeta barut fıçısına dönmüştür. Rasim dükkana gelen Canan'ı sakinleştirmeye çalışır ama Canan Rasim'e Feryal'in söylediklerini söyleyemez. Çünkü Rasim'in henüz Derya ve Ferdi'nin eşlerinden ayrıldıkları için eve döndüklerinden haberi yoktur. Bunlar yetmezmiş gibi o anda Derya'nın itirafı da bomba etkisi oluşturur. Ailesine aldatılma hikayesinden bahseder.

Benim Güzel Ailem 4. BÖLÜM izlemek için tıklayın

BENİM GÜZEL AİLEM OYUNCU KADROSU

  • Erdal Özyağcılar
  • Seray Gözler
  • Onur Buldu
  • Melis Babadağ
  • Toprak Can Adıgüzel
  • Serra Pirinç
  • Nergis Kumbasar

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