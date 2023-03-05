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📺 GÜZEL GÜNLER 14. Bölüm FULL İZLE - GÜZEL GÜNLER YENİ BÖLÜM TEK PARÇA | SHOW TV Güzel Günler son bölüm izle

Yönetmen koltuğunda Osman Taşçı'nın oturduğu Selin Tunç'un kaleminden çıkan Güzel Günler, 14. bölümüyle ekrana geldi. Başrollerinde Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar ve Zeynep Çamcı'nın rol aldığı dizinin 5 Mart Pazar günü yayınlandı. 14. bölümü için araştırmalar da hız kazandı. İşte Show TV'nin yeni dizisi Güzel Günler 14. bölüm detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2023 Pazartesi 00:30 Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2023 Pazartesi 01:00
📺 GÜZEL GÜNLER 14. Bölüm FULL İZLE - GÜZEL GÜNLER YENİ BÖLÜM TEK PARÇA | SHOW TV Güzel Günler son bölüm izle

Yapımını TMC'nin, yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Osman Taşçı'nın oturduğu Show TV'nin yeni dizisi Güzel Günler'in 14. bölümü merakla bekleniyordu. 5 Mart Pazar günü yayına gelen dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında Güzel Günler 14. bölüm izle - Show TV Güzel Günler tek parça full HD izle, Güzel Günler 14. ve yeni bölüm full izle araştırmaları yaparken iddialı dizinin 14. bölüm bilgilerini haberimizde derledik.

GÜZEL GÜNLER 14. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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GÜZEL GÜNLER 14. BÖLÜM ÖZETİ

Bir yanda Mihran diğer yanda Hakim sevdikleri kadınlara aşklarını ilan etmek için romantik bir sürpriz hazırlığına girişir. Bu sırada Atakan, Altan ve Selma kahveci dükkanında bir sevgililer günü yemeği yapmaya karar verir.
Dükkana davet edilen şarkıcı, Altan ve Atakan'ın arasında kıskançlık rüzgarı estirirken, şans Füsun'dan yana olacak ve uzun zamandır hayalini kurduğu başarıya şarkıcıyla yaptığı bir düet sayesinde kavuşacaktır.

GÜZEL GÜNLER OYUNCU KADROSU

Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak, Oya İloğulları, Orkuncan İzan, Duygu Köse ve Yıldıray Şahinler, Seray Gözler.

GÜZEL GÜNLER 14. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜZEL GÜNLER TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

GÜZEL GÜNLER 14. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜZEL GÜNLER TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

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