AİLE KONUSU VE OYUNCULARI | Aile dizisinin konusu ne, gerçek hayat hikayesi mi? Show TV Aile ne zaman başlayacak, nerede çekiliyor?

AİLE KONUSU VE OYUNCULARI | Ahmet Katıksız'ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'u ekran karşısında bir araya getiren Aile dizisi, ilk fragmanıyla nefesleri kesti. İlk bölümden gelen karelerle diziseverleri heyecanlandıran Aile hakkında arama motorlarında Aile dizisinin konusu ne, gerçek hayat hikayesi mi? Show TV Aile ne zaman başlayacak, nerede çekiliyor? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

AİLE OYUNCULARI KİM?

Serenay Sarıkaya

Kıvanç Tatlıtuğ

Nejat İşler

Canan Ergüder

Ushan Çakır

Umutcan Ütebay

Yüsra Geyik

Ece Simge Yurdatapan

Levent Ülgen

Emel Göksu

Nur Sürer

AİLE KONUSU NE?

Aile dizisi, kalabalık bir ailenin etkileyici öyküsünü konu almaktadır. Bu ailenin hayatına, ilerleyen dönemde psikolog Devin girecek ve ailenin hayatı değişecektir. Bir çiftlikte geçen dizi aynı zamanda psikoloğun da hayat hikayesini anlatmaktadır.

Aile dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ Aslan karakterine, Serenay Sarıkaya ise Devin rolüne hayat verecek. Merakla beklenen dizi, tanınmış ailelerden Soykanlar'ın başındaki Aslan'ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin'le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve 'aile' kavramının en tartışmalı yönlerini ele alıyor.

AİLE GERÇEK HAYAT HİKAYESİ Mİ?

Aile dizisinin gerçek hayattan uyarlama olduğuna ilişkin bir bilgi paylaşılmadı. Bu nedenle dizi senaryosunun kurgu olduğu zannedilmektedir.

SHOW TV AİLE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Senaryosunu Hakan Bonomo'nun kaleme aldığı Ay Yapım imzalı dizinin yayın tarihi henüz belli olmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

AİLE NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimleri İzmir'in çeşitli ilçelerinde gerçekleştiriliyor.