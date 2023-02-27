📺Bir Küçük Gün Işığı 23. Bölüm FULL İZLE - BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI Yeni Bölüm TEK PARÇA - ATV Bir Küçük Gün Işığı son bölüm izle

Atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Bir Küçük Gün Işığı dizisi, 23. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin 27 Şubat Pazartesi günü yayınlanan 23. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Bir Küçük Gün Işığı 23. bölüm bilgileri...

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BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI 23. BÖLÜM KONUSU

"Güneş'in Gözyaşları"

Elif sudan çıkarılmış ancak Dila hala Karadeniz'in hırçın suları arasındadır. Fırat gece gündüz ekiplerin başındadır. Güneş, Dila için endişelenirken bir taraftan da bu travmayla baş etmeye çalışır. Elif ve Fırat onu psikoloğa götürürler. Arama ekipleri çalışmalarını durdurur, artık Dila'nın sağ salim bulunması imkansızdır. Aile perişan olmuştur ki Dila ortaya çıkar. Bu sürede sağlıklı olduğuna dair rapor almış, Güneş'in velayetini istiyordur. Elif, Güneş'i, Dila'ya vermemeye kararlıdır. Ancak Dila arkasına güçlü bir destek almıştır. Feraye… Dila'nın şirketteki hisselerine karşılık Feraye onun velayeti almasını sağlayacaktır. Ümran da Feraye'nin zayıf noktası olan annesinin yerini öğrenmiştir. Ümran, Feraye'yi köşeye sıkıştırdığını sanırken Feraye, Ümran'ın aklının hayalinin almayacağı bir hamle yapar. Dila, Güneş'in üzerine gidip travmalarını tetiklerken Elif ne pahasına olursa olsun buna son vermeye karar verir.

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Yönetmen: Emre Kabakuşak

Hikâye ve Senaryo: Özgür Evren Heptürk

Oyuncular: Seray Kaya (Elif), Berk Oktay (Fırat), Esra Dermancıoğlu (Ümran), Tuğçe Açıkgöz (Dila), Şeyma Korkmaz Mete (Sude), Azra Aksu (Güneş), Güneş Hayat (Mehveş) , Yılmaz Bayraktar (Yılmaz) , Beran Kotan (Alper), Gizem Ünsal (Fulya) ve Yiğit Yapıcı (Hakan).

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