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Yürek Çıkmazı 13. BÖLÜM İZLE - Yürek Çıkmazı son bölüm izle - TRT 1 Yürek Çıkmazı izle

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Yürek Çıkmazı dizisi, 13. yeni bölümü ile izleyicileriyle buluştu. Merakla beklenen 13. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, 31 Ocak Salı günü yayınlanan yeni bölüm için Yürek Çıkmazı 13. bölüm full izle, TRT 1 Yürek Çıkmazı, TRT 1 canlı yayın izle, Yürek Çıkmazı yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. Yürek Çıkmazı 13. bölümü izle...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2023 Çarşamba 01:31
Yürek Çıkmazı 13. BÖLÜM İZLE - Yürek Çıkmazı son bölüm izle - TRT 1 Yürek Çıkmazı izle

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Yürek Çıkmazı dizisi, 13. yeni bölümü ile izleyicileriyle buluştu. Merakla beklenen 13. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, 31 Ocak Salı günü yayınlanan yeni bölüm için Yürek Çıkmazı 13. bölüm full izle, TRT 1 Yürek Çıkmazı, TRT 1 canlı yayın izle, Yürek Çıkmazı yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. Yürek Çıkmazı 13. bölümü izle...

Yürek Çıkmazı dizisi 13. bölüm izlemek için tıklayın

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YÜREK ÇIKMAZI 13. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yusuf'u tuzağa düşürerek Mehmet'i bıçaklatan Yılmaz, cinayet aletini saklayarak Birsen ve çocukları yanında tutmayı başarır. Ancak bu Seray için eziyet dolu günlerin başlangıcı demektir.

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Seray'ın eve girdiği ilk gece yediği dayak, sonradan olacakların habercisidir. Birsen ise babasına engel olamadığı gibi dışarda kapıyı döven Halil'i de, daha büyük olay çıkmasın diye, evden kendi uzaklaştırır.

Yürek Çıkmazı dizisi 13. bölüm izlemek için tıklayın

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İstemeden annesi Cennet gibi şiddetin üstünü örtmeye başlamıştır. Bu durum Yılmaz'ı daha da cesaretlendirir. Mezar açılma kararının erkene alınması Halil'in kararını sorgulamasına neden olur.

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Öte yandan Levent, Halil üzerinde duygusal baskı kurmak için, tüm ailenin katılacağı bir toplantı düzenler. Birsen, babasının korkusundan Feride ise babasına olan düşkünlüğünden aynı noktada buluşup; toplantıda Halil'in karşısında yer alırlar.

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Otopsiye saatler kala Halil bu büyük kararın sorumluluğuyla baş başadır. Zeynep'in korktuğu şey ise, tamamen ilişkileriyle alakalıdır. Otopsi sonucu istedikleri gibi çıkmazsa, Halil'in hayatına eskisi gibi devam edebileceğinden şüphe duymaktadır.

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YÜREK ÇIKMAZI OYUNCULARI KİMLER?

  • Ayça Bingöl,
  • Alp Navruz,
  • İrem Helvacıoğlu,
  • Cemal Toktaş,
  • Rozet Hubeş,
  • Özlem Ulukan,
  • Timur Ölkebaş,
  • Mesut Akusta,
  • Eylül Ersöz,
  • Bihter Dinçel,
  • Erhan Alpay,
  • Güler Ökten,
  • Alp Akar,
  • Aydan Şener,
  • Dilara Aksüyek.

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