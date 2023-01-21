Haberler Dizi Haberleri 📺Gönül Dağı 83. BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Gönül Dağı son bölüm izle (Gönül Dağı TEK PARÇA FULL İZLE)

📺Gönül Dağı 83. BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Gönül Dağı son bölüm izle (Gönül Dağı TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, merakla beklenen yeni bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Yeni sezonun yine heyecanla başlaması üzerine seyirciler, 83. bölüm için arama motorlarında araştırma yapıyorlar. Gönül Dağı 83. bölüm full izle, TRT 1 Gönül Dağı izle, TRT 1 canlı yayın izle, Gönül Dağı yeni bölüm izle konularını ve son bölümü haberimizde derledik...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2023 Cumartesi 09:50 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2023 Cumartesi 10:00
📺Gönül Dağı 83. BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Gönül Dağı son bölüm izle (Gönül Dağı TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarından yeni sezonda izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisinde heyecan dorukta. Gönül Dağı dizisi 83. bölümüyle 21 Ocak Cumartesi günü ekranlara geliyor. Gönül Dağı 83. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. Biz de tüm merak edilenleri haberimizde derledik. İşte Gönül Dağı son bölüm bilgileri...

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👉GÖNÜL DAĞI 83. BÖLÜM İZLE

GÖNÜL DAĞI 83. BÖLÜM KONUSU

Fezai'nin gizli sevdası ortaya çıkar. Acilen para bulması gerekmektedir. Fezai, Selami'ye gider ancak onda da para yoktur. İkili aralarına Ramazan'ı da katarak Fezai'nin Afyon'da yaşayan babasından para istemeye karar verirler. Fezai ihtiyacı olan parayı bulabilecek midir? Selma Öğretmen, burs sınavına girecek olan öğrencilerinin bir engel yüzünden sınava giremeyeceğini öğrenir. Öğrencilerinin sınava girebilmesi için mücadele eden Selma Öğretmen'in yardımına Taner ve Veysel koşar. Üçlü öğrencileri sınava yetiştirebilecek midir? Hüseyin ve Muammer, kasabalılara yaptıkları oyuna devam ederken kasabalıların ortaklaşa aldığı bir kararla karşılaşırlar. Kasabalılar iki kardeş için ne yapacaktır? Halime, hastaneye yatıp tedavi olmaya başlamıştır. Halime'nin tahlil sonuçlarını gören Kenan'ı zorlu bir süreç bekler. Halime'nin ameliyatı nasıl sonuçlanacaktır?

GÖNÜL DAĞI KONUSU

Bozkırda bir Anadolu masalı... Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesidir Gönül Dağı...

Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının hikayesidir Gönül Dağı…

Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesidir Gönül Dağı…

Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan "Bozkırın kalemi" Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, ilk bölümde izleyicilerin beğenisini kazanacak ekranlara kilitleyecek bir dizi...

İzleyenlerin memleket özlemini giderecek görsel bir şölen...

Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu'nun başrollerini üstlendiği dizi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi...

Çocukluk aşkı Dilek'le bir gün buluşma hayali kuran Taner'in kuzenleriyle yaptığı müthiş icat… Düğüncüleri, ağıtçıları, gelenekleri, tüm samimiyetiyle Anadolu insanı... Bozkır topraklarının süsü özgürlük timsali Yılki Atları...

Nerde bir aşığın, bir yetimin kalbi kırılsa Gönül Dağından bir parça taş kopar derler ama büyük ama küçük...

Sevdiklerine kavuşamayan aşıklara, savurduğu taşlarla kol kanat geren Gönül Dağı..

İzlerken yaşayacak, hissedecek, duygulanacak ve gönülden bağlanacaksınız...

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