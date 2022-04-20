Haberler Dizi Haberleri 📺Kuruluş Osman 91. BÖLÜM İZLE | Kuruluş Osman son bölüm izle - atv CANLI İZLE

📺Kuruluş Osman 91. BÖLÜM İZLE | Kuruluş Osman son bölüm izle - atv CANLI İZLE

atv ekranlarından yayınlanan Kuruluş Osman dizisi, 91. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Kuruluş Osman dizisi, 90. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Kuruluş Osman 91. bölüm full izle, atv Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Kuruluş Osman dizisinin 91. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2022 Perşembe 01:30 Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2022 Perşembe 02:00
📺Kuruluş Osman 91. BÖLÜM İZLE | Kuruluş Osman son bölüm izle - atv CANLI İZLE

atv ekranlarından yayınlanan Kuruluş Osman, yeni bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Merakla beklenen 91. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Kuruluş Osman 91. bölüm full izle, Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman 91. bölüm izle sorgularını sürdürüyor. Peki, Kuruluş Osman'ın 20 Nisan Çarşamba günü yayınlanacak 91. bölümünde neler yaşanacak? Kuruluş Osman dizisinin 91. bölümünü haberimizden izleyebilirsiniz.

👉KURULUŞ OSMAN TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KURULUŞ OSMAN 91. BÖLÜM İZLE

KURULUŞ OSMAN 91. BÖLÜM KONUSU

OSMAN BEY BİLECİK'İ FETHETMEK İSTİYOR

Bilecik'te yapılan düğün hazırlığı bütün hızıyla devam eder. Bilecik Tekfuru Justinyanus, Osman Bey ve ailesini öldürmek için nasıl bir hamle yapacaktır? Osman Bey ve Hatunları düğün davetlisi kisvesiyle kaleye girerler. Niyetleri Bilecik'i fethetmektir fakat hesap etmedikleri bir şey vardır. Osman Bey tekfurların oyununa nasıl karşı koyacaktır? Orhan ve Alaeddin'in Bilecik'te esir tutulduğunu bilen Bala Hatun ve Malhun Hatun çocuklarının yerini bulabilecek midir?

BARKIN'IN SÖĞÜT'Ü İŞGAL PLANI

Kayı Obası yüreği ağzında, çocuklardan ve Osman Bey'den gelecek iyi haberleri beklerken Barkın ise Söğüt'ü ele geçirmek için kendi oyununu kurmaya çalışır. Barkın'ın hain planı nedir?

BİLECİK TEKFURU JUNTİNYANUS'UN ELİNDEKİ BÜYÜK KOZ

Bilecik tekfuru Justinyanus, Yarhisar'dan gelecek olan düğün kafilesini büyük bir heyecanla beklemektedir. Gelinin gelmesini bekleyen tekfur büyük bir şok yaşar. Osman Bey ve Alpları Bilecik'i fethetmeye gelmiştir fakat Bilecik Tekfuru Juntinyanus'un elinde büyük bir koz vardır. Orhan ve Alaeddin! Osman Bey çocukları için fütuhattan vazgeçecek midir?

👉KURULUŞ OSMAN TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KURULUŞ OSMAN 91. BÖLÜM İZLE

👉KURULUŞ OSMAN TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KURULUŞ OSMAN 91. BÖLÜM İZLE

👉KURULUŞ OSMAN TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KURULUŞ OSMAN 91. BÖLÜM İZLE

Yapım : Bozdağ Film

Yapımcı : Mehmet Bozdağ

Yönetmen : Ahmet Yılmaz

Senaryo : Mehmet Bozdağ, Mehmet İlker Altınay, Aslı Zeynep Peker Bozdağ, Mert Özel, Fatmanur Güldalı, Ali Ozan Salkım, Abdulkadir İlter

Oyuncular : Burak Özçivit (Osman), Didem Balçın (Selcan), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun), Serhat Kılıç (Kosses), Erkan Avcı (Nikola), Seda Yıldız (Edebalı), Özge Törer (Bala), Emre Basalak (Gündüz), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Rüzgar Aksoy (Turgut), Yiğit Uçan (Boran), Ahmet Yenilmez (Demirci), Emin Gürsoy (Kumral Abdal), Buse Arslan (Aygül), Açelya Özcan (Ayşe), Fatih Ayhan (Baysungur), Ömer Ağan (Saltuk), Ahmet Kaynak (Bahadır), Oğuzhan Karbi (Nestor), Melis Gürhan (Cornelia), Can Bartu Aslan (Aktemur), Burak Alp Yenilmez (Kutan), Recep Çavdar (Andreas)

👉KURULUŞ OSMAN TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KURULUŞ OSMAN 91. BÖLÜM İZLE

DİĞER
Kurt Efe babasının kopyası! Özge Özpirinçci Kıvanç Tatlıtuğ'u ziyareti sonrası açıkladı!
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı! Öğretmenlik Meslek Kanunu ve atamalarla ilgili önemli gelişme...
Sivas 90+2'de avantajı kaptı!
Bahçeşehir İtalya'dan zaferle döndü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
📺 Kara Tahta SON BÖLÜM İZLE
📺Sadakatsiz SON BÖLÜM İZLE | Sadakatsiz 57. bölüm izle - Kanal D Sadakatsiz izle (Sadakatsiz TEK PARÇA FULL İZLE)
20 Nisan Sayısal Loto sorgulama ekranı!
💥 20 Nisan 2022 Sayısal Loto çekildi mi?
Bilim Kurulu toplantısı ertelendi mi?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Juventus kupada finalde! Juventus kupada finalde! 00:40
Marsilya'dan müthiş geri dönüş! Marsilya'dan müthiş geri dönüş! 00:38
PSG adım adım şampiyonluğa! PSG adım adım şampiyonluğa! 00:16
M. City evinde hata yapmadı! M. City evinde hata yapmadı! 00:12
Londra derbisinde kazanan Arsenal! Londra derbisinde kazanan Arsenal! 23:57
Bursaspor çeyrek finalde! Bursaspor çeyrek finalde! 23:54
Daha Eski
Hollanda Kupası'nda finalin adı belli oldu! Hollanda Kupası'nda finalin adı belli oldu! 23:51
İşte Alanyaspor-Sivasspor maçının özeti! İşte Alanyaspor-Sivasspor maçının özeti! 23:44
Everton 1 puanı son anda kurtardı! Everton 1 puanı son anda kurtardı! 23:44
Bahçeşehir İtalya'dan zaferle döndü! Bahçeşehir İtalya'dan zaferle döndü! 23:38
Çalımbay Alanya - Sivas maçı sonrası konuştu! Çalımbay Alanya - Sivas maçı sonrası konuştu! 23:04
Mateos'tan mağlubiyet yorumu: Duran toplar... Mateos'tan mağlubiyet yorumu: Duran toplar... 23:01