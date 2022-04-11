Haberler Dizi Haberleri 📺 Alparslan Büyük Selçuklu 21. bölüm İZLE | Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm TEK PARÇA FULL İZLE

📺 Alparslan Büyük Selçuklu 21. bölüm İZLE | Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm TEK PARÇA FULL İZLE

Alparslan Büyük Selçuklu 21. yeni bölümüyle izleyenlerin karşısına çıkacak. 11 Nisan Pazartesi akşamı TRT 1 ekranlarında yayınlanacak Alparslan Büyük Selçuklu'nun yeni bölümünde neler olacağı merak ediliyor. Arama motorlarında araştırma yapanlar, Alparslan Büyük Selçuklu 21. bölüm full izle, TRT Alparslan Büyük Selçuklu izle, Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin 21. ve en son yayınlanan bölümüne dair merak edilenler...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2022 Pazartesi 12:10 Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2022 Pazartesi 12:40
📺 Alparslan Büyük Selçuklu 21. bölüm İZLE | Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm TEK PARÇA FULL İZLE

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde heyecan bu hafta da doruğa çıkacak. Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü 11 Nisan Pazartesi günü ekranlara gelecek. İzleyiciler 11 Nisan Pazartesi günü Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm bilgilerini sorgulamaya devam ederken; detaylar haberimizde...

Alparslan Büyük Selçuklu 21. Bölüm İZLEMEK İÇİN TIKLA

Alparslan Büyük Selçuklu tüm bölümler için TIKLAYIN

Alparslan Büyük Selçuklu 21. Bölüm İZLEMEK İÇİN TIKLA

Alparslan Büyük Selçuklu tüm bölümler için TIKLAYIN


ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 21. BÖLÜMDE NE OLACAK?

Tekiş, taht şehri olan Ermeni köyüne baskın yapılacağı istihbaratını alan Alparslan ve alplar, Ermeni köyüne gitmişler, köydekilerin hançerleriyle burun buruna kalmışlardı. Alparslan bu tuzaktan nasıl kurtulacak? Liparit Kardeşler tuzaklarına düşürdükleri Alparslanlara karşı ne yapacaklar? Kekavmenos ile bir anlaşma yapan Selçuklular, bu anlaşmadan doğan haklarını nasıl kullanacak? Alparslan annesinin katiliyle anlaşma yapmış olmaktan dolayı içine düştüğü duygu karmaşasıyla nasıl baş edecek?

Karaca, Akça'nın aslında Selçuklu'ya çalıştığını yazdığı kağıdı Kekavmenos'un heybesine koymuştu. Bu notu bulan Kekavmenos'un buna tepkisi ne olacak? Akça açığa çıkacak mı yoksa Alpagut bunu önleyebilecek mi? Karaca emeline ulaşıp Akça'dan kurtulacak mı?

Ferzat'ın kaçmasını sağlayan Yınal, bundan sonraki süreçte Ferzat ile bir işbirliğine mi gidecek, yoksa ondan kurtulmaya mı çalışacak? Dukas'ın yaralarını iyileştiren Ferzat, elindeki tuttuğu hazinenin farkına vardığında nasıl bir yol izleyecek? Vaspurakan valisi olma yolunda kurduğu planlar ardı ardına bozulan Diyojen'in yeni hamleleri ne olacak?

Alparslan Büyük Selçuklu 21. Bölüm İZLEMEK İÇİN TIKLA

Alparslan Büyük Selçuklu tüm bölümler için TIKLAYIN

DİĞER
Son dakika: Domenec Torrent'ten derbi sonrası tepki çeken açıklama! Galatasaraylı taraftarları kızdırdı...
Tuba Büyüküstün 2019 yılında yazdığı "sevgilim nasıl özlemişim..." cümlesiyle başlayan notu paylaştı görenler: "Aman Serenay duymasın"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor