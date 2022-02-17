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Kuruluş Osman’daki Gündüz Bey kimdir? Gündüz Bey nasıl öldü? Gündüz Bey’in hayatı

ATV'nin rekorları alt üst eden dizisi Kuruluş Osman'da Gündüz Bey en çok merak edilen isimlerden biri oldu. Çarşamba akşamları ekrana gelen Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey, Moğollarla birlikte hareket eden ağabeyi Gündüz Bey'le hesaplaşmaya karar veriyor. Arama motorlarında Gündüz Bey'in kim olduğu ve nasıl öldüğü araştırılıyor. Peki Kuruluş Osman’daki Gündüz Bey kimdir? Gündüz Bey nasıl öldü? Gündüz Bey’in hayatı... İşte detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2022 Perşembe 10:37 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2022 Perşembe 10:38
Kuruluş Osman’daki Gündüz Bey kimdir? Gündüz Bey nasıl öldü? Gündüz Bey’in hayatı

Her Çarşamba ATV ekranlarına gelen Kuruluş Osman dizisinde Gündüz Bey'in akıbeti dizinin hayranları tarafından merak ediliyor.

Kuruluş Osman'da Osmanlı Devleti kurucusu Osman Gazi'nin ağabeyi Gündüz Bey'in kim olduğu ve nasıl öldüğü araştırılıyor.

GÜNDÜZ BEY KİMDİR?👈

Gündüz Alp veya Gündüzalp, Osmanlı Beyliği'nin kurucusu olan Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'nin soyundan olup, çeşitli kaynaklara göre Ertuğrul Gazi'nin babası veya oğludur. Enverî'nin Düstûrnâme-i Enverî adlı eseri ve Karamanlı Mehmed Paşa'ya göre Ertuğrul Gazi'nin babası; Hasan bin Mahmûd el-Bayâtî'nin Câm-ı Cem-Âyîn adlı eseri, Âşıkpaşazâde'nin Âşıkpaşazâde Tarihi adlı eseri ve Neşrî'nin Kitab-ı Cihannüma adlı eserine göre ise Ertuğrul Gazi'nin oğlu ve Osman Gazi'nin kardeşidir.

Tarihi kayıtlarda geçen Gündüz Alp yetişkin bir ömre kadar uzanıyor, hatta Ertuğrul Gazi'den sonra Kayı Boyu'nun beyi olmak için kardeşi Osman Gazi ile mücadele ediyor.

Yani Gündüz Alp çocuk yaşta ölmemiş, yetişkin kişiliğe ulaşmış ve Osman Gazi ile giriştiği beylik mücadelesini kaybetmesine rağmen yine de kardeşinden ayrılmamıştır.

GÜNDÜZ BEY NASIL ÖLDÜ?

Eskişehir'de sancak beyliği yapan Gündüz Alp, Bizans ile yapılan hemen hemen her savaşa katıldı fakat İnegöl'ün alınışı sırasında şehit düştü.

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