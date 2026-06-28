141 Milyon TL'lik koşu

Yılda yaklaşık olarak 3 bini aşkın tayın dünyaya geldiği, yarış dünyasında sadece 22 tayın start aldığı bu koşunun önemi birçok noktadan dolayı tarifi imkansız bir hal alıyor. Daha bu safkanlar doğumlarından önce anababa tercihleri ile GAZİ KOŞUSU kazanması hedefleniyor. İşte bu hedefe ulaşan 22 tay, sahiplerini, antrenörlerini, yetiştiricilerini hayallerine koşturacaklar.

KOŞUNUN TARİHÇESİ

Gazi Koşusu, Mustafa Kemal Atatürk'ün onuruna 1927 yılından beri kesintisiz olarak düzenlenen Türk atçılığının en prestijli derbisidir. İlk kez 3 Haziran 1927'de Ankara'da yapılan bu tarihi koşu, 1968'den bu yana İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda 2400 metre çim pistte, 3 yaşlı safkan İngiliz tayları arasında gerçekleştirilmektedir. Gazi Koşusu'nun hikayesi, Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara'da düzenlenen at yarışlarını himayesinde tutan Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla başlamıştır. 1926 yılında "Yüksek Yarış ve Islah Encümeni"nin kurulmasıyla resmi bir yapıya kavuşan yarışlar, 1927 yılında "Gazi Koşusu" adını alarak takvime girmiştir. 3 Haziran 1927'de Ankara'da koşulan ilk yarışı, Ali Muhiddin Hacıbekir Bey'in sahibi olduğu "Neriman" isimli kısrak, jokeyi İhsan Atçı ile kazanmıştır. İlk birincilik ödülü ise 2.000 TL olarak belirlenmiştir.

GAZİ KOŞUSU BEKLENTİLERİ

Bu yıl ise Gazi Koşusuna 22 safkan katılacak. Bunlardan 2'si dişi. 1927 yılından bu yana 14 dişi safkan bu yarışı kazanma başarısı göstermişti. Gazi Koşusu'nun bu yıl 100. kez koşulacağı için hem manevi hem de maddi olarak büyük önemi var. İkramiyesi 50.000.000TL bunun yanı sıra 100. yıl ikramiyesi olarak da 50.000.000TL verilmesi planlanmaktadır. Kaydiye ücretleri, yetiştiricilik primleri ise her at sahibini mutlu edecek oranda. Seyirci rekoru beklenmekte. 100 bin kişinin bu yarışı izlenmesi bekleniyor. United Racing firması devraldıktan sonra katılım açısından, pazar günkü tevzi hem de kişi olarak rekor kırılması bekleniyor. Bir çok ünlü, fenomen isim erken tarihlerde rezervasyonlarını yaptılar. Bu Gazi Koşusu'nun favorisi yok gibi. Kulislerde birçok isim ön plana çıkıyor. 22 safkan hepsinin ayrı hikayesi, ayrı hedefleri var. Bu hafta ahırlar bölgesinde at sahipleri, antrenörler, seyisler adeta atlarıyla yatıp kalktılar. Nalbantlar bu kez daha heyecanlı nalları çaktılar. Çünkü buradaki en özel görev onlara düşüyor. Bu önemli koşuya katılacak olan tüm safkanların ayakları yere sağlam ve düzgün bassın. Kader onların alınlarına çoktan 100. Gazi Koşusu birinciliğini yazdı...

BENİM BU ÖNEMLİ KOŞUDAKİ ANALİZLERİM:

18 THE REAL ONE: Avrupa sistemi bir yarış ve hazırlık dönemi geçirdi. Yani daha yarış yaşamına başlamadan hangi koşular koşulacak, hedefe nasıl ulaşılacak. 1600 metre mesafede maaidendan çıktı. Dört yarış koşarak geliyor. Henüz geçilmedi.

5 BAY NALÇAKAN: Ankara'da Gazi Koşu'su yarışlarının adeta referans yarışlarından biri olarak kabul edilen Mehmet Akif Ersoy Koşusu'nu rekor kırarak kazandı. Üzerinde de yılların başarılı jokeyi Halis Karataş var. Gazi Koşusu'nun favorisi olacak.

19 UPAMECANO: Start aldığı 7 koşunun 6 tanesini kazandı. Katıldığı ilk uzun mesafeli koşu olan Mehmet Akif Ersoy Koşusu'nda rakibine geçilince, bir anda birçok yarışseverin gözünde de bir adım geri plana alındı. Ancak ben bu safkan anne kan hattından dolayı uzun mesafede söz sahibi olacağını düşünüyorum. Hayatlarında sadece bir kez koşabildikleri bu önemli koşuda, start alacak tüm safkanlara bol şanslar dilerim.

30 YILDIR KIRILAMAYAN EFSANE... BOLD PILOT'UN GÖLGESI HÂLÂ PİSTTE

Gazi Koşusu denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri hiç kuşkusuz Bold Pilot... Türk yarışçılık tarihinin unutulmaz şampiyonu, 1996 yılında gerçekleştirdiği 2.26.22'lik dereceyle yalnızca Gazi'yi kazanmadı, aradan geçen 30 yıla rağmen hâlâ ulaşılamayan bir rekor bıraktı. Bu derece, Gazi tarihinin en hızlı koşusu olmayı sürdürüyor. Aradan geçen yıllarda birçok kaliteli tay piste çıktı. Hepsi önemli şampiyonlardı. Ancak hiçbiri Bold Pilot'ın bıraktığı izin üzerine çıkamadı. Aslında son yıllarda yarışların karakteri de değişti. Eskiden daha yüksek tempoda koşulan Gazi Koşuları, bugün daha kontrollü ve daha taktik mücadelelere sahne oluyor. Bu durum da doğal olarak derece yarışını ikinci plana itiyor.

BU YIL İSE FARKLI BİR SENARYO OLUŞABİLİR

Çünkü 100. Gazi Koşusu'nun tay kalitesi oldukça yüksek... Önde gitmeyi seven isimlerin fazlalığı yarışın temposunu yükseltebilir. Havanın açık, pistin hızlı olması bekleniyor. Bütün bunlar bir araya geldiğinde uzun yıllardır görülmeyen sert tempolu bir Gazi izleme ihtimali bulunuyor.

PEKİ REKOR KIRILIR MI?

Kağıt üzerinde bunun kolay olduğunu söylemek güç... Bold Pilot'ın 2.26.22'lik derecesi yalnızca kaliteli bir tay değil, kusursuza yakın bir yarış senaryosu da gerektiriyor. Ancak yarışın ilk 1600 metresi yüksek tempoda geçer ve son düzlüğe kadar tempo düşmezse, en azından son yılların en iyi derecelerinden biriyle karşılaşmamız sürpriz olmayacaktır. 100. Gazi Koşusu, belki de 30 yıldır ulaşılamayan o efsane rakamı yeniden tartışmaya açacak.

VELİEFENDİ'DE YARIŞ ŞÖLENİ

Veliefendi Hipodromu'nun kapıları yalnızca Gazi Koşusu için açılmayacak. Türk yarışçılığının en önemli günlerinden biri olan Gazi Günü, sabahın ilk saatlerinden itibaren adeta bir yarış festivaline dönüşecek. Program saat 14.00'te başlayacak. Ardından Kocatepe, Yeditepe, Zübeyde Hanım ve Anafartalar Koşuları birbirini takip edecek. Günün doruk noktası ise kuşkusuz saat 17.15'te koşulacak 100. Gazi Koşusu olacak. Büyük randevunun ardından heyecan Haliç, Ali Rıza Bey ve Nene Hatun Koşuları ile devam edecek. Yani Veliefendi'de yalnızca birkaç dakikalık bir yarış değil, sabah başlayıp akşama kadar sürecek gerçek bir yarış festivali yaşanacak. 100. yıl organizasyonu yalnızca pistte değil, atmosferiyle de uzun yıllar unutulmayacak bir güne dönüşmeye aday.

İLK İKRAMİYE 2 BİN LİRA

Gazi Koşusu ilk kez 10 Haziran 1927 tarihinde, 2 bin metre mesafede düzenlenirken birincilik ikramiyesi de 2 bin lira olarak belirlendi. İlk Gazi Koşusu'nu Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu "Neriman" adlı safkan, jokeyi İhsan Atçı ile ilk sırada bitirdi. İlerleyen yıllarda bu önemli koşuyu Cumhurbaşkanları İsmet İnönü'nün "Olgo", Celal Bayar'ın ise "Cap Gris Nez" isimli safkanları kazandı. İstanbul'da ilk kez 1968'de düzenlenen Gazi Koşusu'nda ise birinciliği Burhan Karamehmet'in "Asuvan" adlı safkanı elde etti.

SOM GÜMÜŞTEN HEYKEL

Türk yarışçılığının en büyük klasiği Gazi Koşusu'nun armağanı olan Atatürk'ün at üzerindeki som gümüşten heykeli, 1970 yılından itibaren kazananlara verilmeye başlandı. Ünlü heykeltıraş Doç. Dr. Şadi Çalık'ın eseri olan bu heykeli ilk kez "Sadettin" adlı safkanın sahibi Sadun Atığ aldı

START ÇEKİLİŞİ SADECE ŞANS MI, YOKSA GİZLİ BİR AVANTAJ MI?

Gazi Koşusu yaklaşırken her yıl en çok konuşulan konuların başında hiç kuşkusuz start çekilişi geliyor. Kimileri bunun tamamen şans olduğunu savunurken, kimileri ise özellikle 2400 metrelik Veliefendi çim pistinde bazı kulvarların önemli avantaj sağladığını düşünüyor.

PEKİ, RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR?

Son 39 yılın istatistikleri, start numaralarının sanıldığı kadar önemsiz olmadığını ortaya koyuyor. En dikkat çekici veri hiç kuşkusuz 6 numaralı start... 1987 yılından bu yana tam 5 Gazi şampiyonu bu kulvardan çıkarak listenin zirvesine yerleşti. Onu 5 numaralı start dört galibiyetle takip ediyor. Birinci, ikinci, dördüncü, on birinci ve on beşinci kulvarlar ise üçer kez kazanan çıkararak istikrarlı bir tablo ortaya koyuyor. Buna karşılık bazı startlar adeta sessizliğe bürünmüş durumda. İlginçtir ki 12, 13, 14, 16 ve 17 numaralı kulvarlardan son 39 yılda tek bir Gazi şampiyonu bile çıkmadı. Elbette bu istatistik tek başına sonucu belirlemez. Çünkü Gazi Koşusu, kalite farklarının son derece az olduğu, jokey kararlarının, yarış temposunun ve anlık gelişmelerin sonucu doğrudan etkileyebildiği bir mücadele... Ancak geçmiş veriler, özellikle iç kulvarların önemli bir avantaj sağladığını gösteriyor. Nitekim son 39 Gazi Koşusu'nun 28'i ilk 11 starttan, yalnızca 11'i dış kulvarlardan kazanıldı. Bu da yaklaşık yüzde 72'lik bir üstünlük anlamına geliyor. Çekiliş yapıldığında ilk konuşulacak konulardan biri yine hangi tayın hangi startı çektiği olacak. Belki de henüz yarış başlamadan psikolojik üstünlüğü sağlayan ilk ayrıntı bu olacak.