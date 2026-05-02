6’ncı etap Bagatin’in

61'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun 6’ıncı etabında zafer Telecom Fort takımından İtalyan Christian Bagatin’in oldu
Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2026 06:50
61'INCI Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2026) altıncı etabını, MBH Bank Ballan CSB Telecom Fort takımından İtalyan Christian Bagatin kazandı. Antalya-Feslikan arasındaki 127,9 kilometrelik etabı 3 saat 23 dakika 12 saniyede tamamlayan Christian Bagatin, birinci sırayı aldı. Zirve finişine sahne olan ve "Kraliçe Etap" olarak nitelendirilen parkurda, Caja Rural-Seguros RGA takımından Avustralyalı Sebastian Berwick 2'nciliği, TotalEnergies takımından Jordan Jegat ise 3'üncülüğü elde etti.