Super Bowl’da geri sayım

Dünyanın en çok izlenen spor organizasyonlarından Super Bowl, 8 Şubat Pazar'ı Pazartesi'ye bağlayan gece saat 02.30'da canlı yayınla S Sport Plus'ta ekranlara gelecek. Amerikan Futbolu Ligi NFL'in şampiyonunun belirleneceği dev finalde New England Patriots ile Seattle Seahawks karşılaşacak.
Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2026 Çarşamba 06:50
