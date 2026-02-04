CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Diğer Sporlar Adana Yelken ile Çağ iş birliği

Adana Yelken ile Çağ iş birliği

Adana Yelken İhtisas ve Su Sporları Kulübü ile Çağ Üniversitesi, üniversite öğrencilerinin yelken ve kürek sporunda takımlar kurulmasını kapsayan iş birliği protokolü imzaladı. Törene Adana Yelken İhtisas ve Su Sporları Kulübü Başkanı Mustafa Tuyan ile Çağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Koç katıldı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2026 Çarşamba 06:50
Adana Yelken ile Çağ iş birliği
Adana Yelken İhtisas ve Su Sporları Kulübü ile Çağ Üniversitesi, üniversite öğrencilerinin yelken ve kürek sporunda takımlar kurulmasını kapsayan iş birliği protokolü imzaladı. Törene Adana Yelken İhtisas ve Su Sporları Kulübü Başkanı Mustafa Tuyan ile Çağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Koç katıldı.
Orta saha transferinde sona gelindi! 2 isimden biri...
F.bahçe kante transferini TFF'ye bildirdi!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
Başkan Erdoğan'dan Arap basınına ABD-İran mesajı! Türkiye arabuluculuk için devrede: Kolaylaştırıcı rol üstlenmeye hazırız
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe ayrılığı resmen açıkladı!
G.Saray Renato Nhaga'yı bitirdi! İşte sözleşme detayları
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.bahçe kante transferini TFF'ye bildirdi! F.bahçe kante transferini TFF'ye bildirdi! 01:34
F.Bahçe ayrılığı resmen açıkladı! F.Bahçe ayrılığı resmen açıkladı! 01:34
İkinci yarıda 'Fırtına' esti! İşte maçın özeti İkinci yarıda 'Fırtına' esti! İşte maçın özeti 01:34
F.Bahçe Beko İspanya'da serisini sürdürdü! F.Bahçe Beko İspanya'da serisini sürdürdü! 01:34
Kante transferini Ajax da bekliyor! Kante transferini Ajax da bekliyor! 01:34
Fatih Tekke: Rekor transfer teklifleri yaptık! Fatih Tekke: Rekor transfer teklifleri yaptık! 01:34
Daha Eski
Beşiktaş yeni transferini duyurdu! Beşiktaş yeni transferini duyurdu! 01:34
F.Bahçeli yıldız PFDK'ya sevk edildi! F.Bahçeli yıldız PFDK'ya sevk edildi! 01:34
G.Saray Renato Nhaga'yı bitirdi! İşte sözleşme detayları G.Saray Renato Nhaga'yı bitirdi! İşte sözleşme detayları 01:34
A. Efes 9 maç aradan sonra kazandı! A. Efes 9 maç aradan sonra kazandı! 01:34
Aslan'dan bir orta saha hamlesi daha! Aslan'dan bir orta saha hamlesi daha! 01:34
Rize'de kazanan çıkmadı! Rize'de kazanan çıkmadı! 01:34