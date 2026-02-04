Adana Yelken ile Çağ iş birliği

Adana Yelken İhtisas ve Su Sporları Kulübü ile Çağ Üniversitesi, üniversite öğrencilerinin yelken ve kürek sporunda takımlar kurulmasını kapsayan iş birliği protokolü imzaladı. Törene Adana Yelken İhtisas ve Su Sporları Kulübü Başkanı Mustafa Tuyan ile Çağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Koç katıldı.
Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2026 Çarşamba 06:50
