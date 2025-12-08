Galatasaray Voleybol Kadın Takımı'nın flaş transferi Myriam Sylla, kariyeriyle alakalı önemli açıklamalarda bulundu. Sylla, "İtalya'yı bırakıp başka bir yerde oynamaya gideceğimi asla hayal etmezdim. Bunun doğru bir seçim olup olmadığını anlamak için psikologla görüşmek de dahil olmak üzere ciddi bir çaba harcadım. Dışarıdan yansıtıldığı gibi mesele para değildi. Konfor alanımdan çıktım ve bunu 30 yaşımda yapmaya karar verdim" diye konuştu.

AİLEM VE ARKADAŞLARIM ÇOK SEVİNDİ

Sarı-kırmızılı forma altında çok mutlu hissettiğini ifade eden başarılı voleybolcu, gösterilen ilgiye vurgu yaptı. 30 yaşındaki yıldız"Bu biraz da kendimle olan bir meydan okuma. Madem dansa kalktık, dans edeceğiz. Ailemin ve arkadaşlarımın sevincinin yanı sıra, taraftarlar ve kulüp beni inanılmaz bir şekilde karşıladı ve kendimi gerçekten önemli hissetmemi sağladı" ifadelerini kullandı.

VOLEYBOLUN İŞÇİLERİYİZ

Smaçör olarak kendini rahat hissettiğini kaydeden Myriam Sylla, her zaman yüzde 100'ünü verdiğini söyledi. Sylla, "Bazen şaka arasında gerçekler de söylenir. Biz voleybolun işçileriyiz. Zor mu derseniz? Evet, teknik bir rol, bunu yapabilmek için çok ter döktüm. Bunu çok istedim. 'Yeterli olmadığım' için bu işi yapamayacağım söylendi. Belki de bunu hiç söylemeselerdi, bu kadar inatçı olmazdım" dedi.

AİDİYET DUYGUSU ÇOK BÜYÜK

Taraftar kültürü ve aidiyetinin Türkiye'de çok yüksek olduğunu dile getiren Myriam Sylla, "Bu bir kültür meselesi. Spora bakış açıları farklı, ülke için çok önemli ve kulüplerine, takımlarına karşı inanılmaz bir aidiyet duyguları var; bu bir yaşam tarzı. Bana kalırsa örnek alabileceğimiz bir şey bu: Spor kültürü ve büyük, samimi aidiyet duygusu" ifadelerini kullandı.

TAKIMLAR BİRBİRİNE YAKIN

Türkıye'de voleybolun önemli olduğunu ve maçların çekişmeli geçtiğini aktaran Myriam Sylla, takımlar arası rekabete değindi. Galatasaray'ın yıldızı, "Takımlar birbirine yakın ve İstanbul takımlarının çoğu aynı salonda oynuyor. İtalya'da deplasmana gittiğinizde tanımadığınız salonlarda oynarsınız, ama burada maçların büyük kısmı Burhan Felek'te oynanıyor" diye konuştu.