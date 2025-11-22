CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Diğer Sporlar Las Vegas Grand Prix’sinde pole pozisyonunu Lando Norris'in

Las Vegas Grand Prix’sinde pole pozisyonunu Lando Norris'in

Las Vegas sıralamalarında Max Verstappen’i geride bırakan Mclaren pilotu Lando Norris, pole pozisyonunun sahibi oldu.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2025 Cumartesi 10:42
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Las Vegas Grand Prix’sinde pole pozisyonunu Lando Norris'in

Lando Norris, yağmurlu ve ıslak geçen Las Vegas sıralama turlarında Max Verstappen'i 0.323 saniye farkla geride bırakarak pole pozisyonunun sahibi oldu. Carlos Sainz üçüncü sırayı alırken, Norris'in takım arkadaşı ve şampiyona rakibi Oscar Piastri beşinci sırada yer aldı.

Lewis Hamilton ise büyük bir sürpriz yaşayarak Q1'de elendi ve 20. sırada kaldı.

Carlos Sainz'ın olası ihlal kararının netleşmesinin ardından yarınki yarışın kesinleşen grid dizilimi şöyle:

1. Lando Norris

2. Max Verstappen

3. Carlos Sainz

4. George Russell

5. Oscar Piastri

6. Liam Lawson

7. Fernando Alonso

8. Isack Hadjar

9. Charles Leclerc

10. Pierre Gasly

11. Nico Hülkenberg

12. Lance Stroll

13. Esteban Ocon

14. Oliver Bearman

15. Franco Colapinto

16. Alexander Albon

17. Andrea Kimi Antonelli

18. Gabriel Bortoleto

19. Yuki Tsunoda

20. Lewis Hamilton

3 yılda 6 defa! Eyvah Osimhen...
Geri dönecek mi? Merih Demiral...
DİĞER
Oğlu Aziz'i kucağına almıştı! Neslihan Atagül’den annelik açıklaması
Yine tarihin yanlış tarafı: CHP Terörsüz Türkiye sürecini zehirliyor!
En Nesyri krizi! Sadettin Saran...
F.Bahçe'ye transfer şoku! Plan alt üst oldu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kayserispor - Gaziantep FK maçı detayları! Kayserispor - Gaziantep FK maçı detayları! 10:19
Geri dönecek mi? Merih Demiral... Geri dönecek mi? Merih Demiral... 10:15
Sol beke Faslı yıldız! Sol beke Faslı yıldız! 09:58
Galatasaray-Gençlerbirliği maçı yayın bilgisi! Galatasaray-Gençlerbirliği maçı yayın bilgisi! 09:58
Cagliari-Genoa maçı canlı yayın bilgileri! Cagliari-Genoa maçı canlı yayın bilgileri! 09:49
3 yılda 6 defa! Eyvah Osimhen... 3 yılda 6 defa! Eyvah Osimhen... 09:43
Daha Eski
En Nesyri krizi! Sadettin Saran... En Nesyri krizi! Sadettin Saran... 09:20
Bugünün maçları hangi kanalda? 22 Kasım Cumartesi Bugünün maçları hangi kanalda? 22 Kasım Cumartesi 07:40
Benfica Portekiz Kupası'nda tur atladı! Benfica Portekiz Kupası'nda tur atladı! 01:46
Benfica Portekiz Kupası'nda tur atladı! Benfica Portekiz Kupası'nda tur atladı! 01:45
İslam Dayanışma Oyunları’nı zirvede kapattık! İslam Dayanışma Oyunları’nı zirvede kapattık! 01:42
İslam Dayanışma Oyunları’nı zirvede kapattık! İslam Dayanışma Oyunları’nı zirvede kapattık! 01:42