Las Vegas Grand Prix’sinde pole pozisyonunu Lando Norris'in

Lando Norris, yağmurlu ve ıslak geçen Las Vegas sıralama turlarında Max Verstappen'i 0.323 saniye farkla geride bırakarak pole pozisyonunun sahibi oldu. Carlos Sainz üçüncü sırayı alırken, Norris'in takım arkadaşı ve şampiyona rakibi Oscar Piastri beşinci sırada yer aldı.
Lewis Hamilton ise büyük bir sürpriz yaşayarak Q1'de elendi ve 20. sırada kaldı.
Carlos Sainz'ın olası ihlal kararının netleşmesinin ardından yarınki yarışın kesinleşen grid dizilimi şöyle:
1. Lando Norris
2. Max Verstappen
3. Carlos Sainz
4. George Russell
5. Oscar Piastri
6. Liam Lawson
8. Isack Hadjar
9. Charles Leclerc
10. Pierre Gasly
11. Nico Hülkenberg
12. Lance Stroll
13. Esteban Ocon
14. Oliver Bearman
15. Franco Colapinto
16. Alexander Albon
17. Andrea Kimi Antonelli
18. Gabriel Bortoleto
19. Yuki Tsunoda
20. Lewis Hamilton