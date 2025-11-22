Las Vegas Grand Prix’sinde pole pozisyonunu Lando Norris'in

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Lando Norris, yağmurlu ve ıslak geçen Las Vegas sıralama turlarında Max Verstappen'i 0.323 saniye farkla geride bırakarak pole pozisyonunun sahibi oldu. Carlos Sainz üçüncü sırayı alırken, Norris'in takım arkadaşı ve şampiyona rakibi Oscar Piastri beşinci sırada yer aldı.

Lewis Hamilton ise büyük bir sürpriz yaşayarak Q1'de elendi ve 20. sırada kaldı.

Carlos Sainz'ın olası ihlal kararının netleşmesinin ardından yarınki yarışın kesinleşen grid dizilimi şöyle:

1. Lando Norris

2. Max Verstappen

3. Carlos Sainz

4. George Russell

5. Oscar Piastri

6. Liam Lawson

7. Fernando Alonso

8. Isack Hadjar

9. Charles Leclerc

10. Pierre Gasly

11. Nico Hülkenberg

12. Lance Stroll

13. Esteban Ocon

14. Oliver Bearman

15. Franco Colapinto

16. Alexander Albon

17. Andrea Kimi Antonelli

18. Gabriel Bortoleto

19. Yuki Tsunoda

20. Lewis Hamilton