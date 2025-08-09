CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Türkiye 3-0 Macaristan | MAÇ SONUCU-ÖZET

Türkiye 3-0 Macaristan | MAÇ SONUCU-ÖZET

2026 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri A Grubu üçüncü maçında Filenin Efeleri, Macaristan'ı 3-0 mağlup etti.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2025 Cumartesi 21:52
Türkiye 3-0 Macaristan | MAÇ SONUCU-ÖZET

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri A Grubu üçüncü maçında deplasmanda Macaristan'ı 3-0 mağlup etti. Milliler, 2026 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri'ndeki dördüncü maçında 13 Ağustos Çarşamba günü saat 18:00'de Malatya'da Danimarka'yı konuk edecek.

SALON: Continental Arena

HAKEMLER: Konstantin Yovchev (Bulgaristan), Vlastimil Kovar (Çekya)

MACARİSTAN: Szalai, Boldizsar, Toth, Horvath, Garan, Varga, Kiss (L) (Török, Peter, Kecskemeti)

TÜRKİYE: Murat, Efe, Mert, Adis, Mirza, Bedirhan, Beytullah (L) (Berk, Ahmet, Abdulsamet, Muhammed)

SETLER: 16-25, 17-25, 15-25

SÜRE: 70 dakika

