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Ortak mirasımız

Rusya'da başlayan 7. Etnospor Forumu'nda konuşan Etnospor Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, dünyada ortak mirasa sahip çıktıklarını vurguladı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2025 Pazar 06:50
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Ortak mirasımız

Etnospor Forumu, "Geleneksel Sporların İhyası" parolası ve 75 ülkeden katılımcılarla Rusya'nın St. Petersburg kentinde başladı. Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu forumun açılışını yapan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, "Geleneklerimize sahip çıktıkça ortak geleceğimize de sahip çıktığımızı lütfen unutmayalım. Her yıl farklı coğrafyalardan üst düzey bürokratlar, federasyon temsilcileri, akademisyenler ve spor insanlarının katılımıyla zenginleşen bu forum, yalnızca bir buluşma noktası değil; insanlığın ortak mirasına sahip çıkma iradesinin somutlaşmış halidir" dedi.

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