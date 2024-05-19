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Seda Kaçan’dan 19 Mayıs sözü

Motor sporlarında ilklerin sporcusu Seda Kaçan, bugün Avrupa şampiyonluğu yolunda İtalya'da piste çıkıyor.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2024 Pazar 06:50
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Seda Kaçan’dan 19 Mayıs sözü

Motor sporlarında ilklerin sporcusu Seda Kaçan, bugün Avrupa şampiyonluğu yolunda İtalya'da piste çıkıyor. Bu sezon Macaristan, İtalya ve Slovakya'da olmak üzere 4 ayak ve 8 yarış üzerinden gerçekleşen TCR Avrupa Dayanıklılık Şampiyonası'nda kendi kategorisini ilk sırada tamamlayarak Avrupa şampiyonu olmak isteyen Kaçan, "Sezonu Avrupa şampiyonu olarak tamamlamak için önemli bir virajdayız. İtalya'da da dereceye girerek 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda ülkemize kürsü hediye etmek istiyorum" dedi.

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