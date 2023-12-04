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"Şampiyon yapacağım"

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 4 sezondur mücadele ettiği Pata Yamaha Prometeon'dan ayrıldı ve 2 yıllığına Rokit BMW'yle anlaştı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2023 Pazartesi 06:50
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"Şampiyon yapacağım"

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 4 sezondur mücadele ettiği Pata Yamaha Prometeon'dan ayrıldı ve 2 yıllığına Rokit BMW'yle anlaştı. Red Bull sporcusu, "Şampiyonluğa aç bir takıma gidiyorum. Şampiyonluğu olmayan takımı şampiyon yapmak istiyorum" dedi.

Efeler Ligi'nde F.Bahçe Parolapara, İzmir Akkuş BLD'yi 3-0 (25-19, 25-19 ve 25-20) yendi. Diğer sonuçlar: Cizre Bld.- Spor Toto: 3-0, Arkas Spor-TÜRŞAD: 3-0, Ziraat Bankkart-Develi Bld.: 3-2.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Nesibe Aydın, sahasında ağırladığı Emlak Konut'u 85-62 mağlup etti. Günün diğer karşılaşmasında ise Antalya Toroslar, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 99-83 yendi.

Sultanlar Ligi'nde haftanın derbi karşılaşmasında Beşiktaş Ayos'a konuk olan Galatasaray Daikin, rakibini 3-1 yendi. 98 dakika süren mücadelenin setleri 25-16, 22-25, 19-25, 12-25 bitti.

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