'Zirvede kalacağız'

THY, dünya şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı’nın oyuncularını, teknik heyetini ve yöneticilerini misafir etti. THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, spora ve sporcuya olan desteklerini sürdüreceklerini belirtti.
2022Dünya Kupası'nda şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımı'nda hedef zirvede kalmak. Takımın forveti Ömer Güleryüz "İnanmadan yola çıkılmaz, bu inançla yola çıktık, çok fedakarlıklar yaparak uzandık kupaya. Zaten tek eksiğimiz olan kupa buydu, gerçekten insan çok duygulanıyor" dedi. Sol kanat oynayan Fatih Şentürk de "Zirveye çıkmak zor, zirvede kalmak apayrı zor" ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti: İnsanlarımızın bizden beklentileri de çok farklı, artık zirvede çok çalışarak kalacağız. Üstüne koyarak devam edeceğiz. 2 yıl sonra bir Avrupa şampiyonamız var, 4 yıl sonra dünya kupamız var. En büyük favori yine biziz ama gerçekten çalışmamız lazım, çünkü dünya kupası çok farklı bir arena.