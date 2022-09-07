Dünyanın en büyüğü

Turkuvaz Medya'nın basın sponsorluğunu üstlendiği 29 Eylül-2 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın bilgilendirme toplantısı Bursa'nın İznik ilçesinde yapıldı. Organizasyonun ev sahibi ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla, 40 ülkenin büyükelçisine bir bilgilendirme toplantısı yapıldı. Dünya Göçebe Oyunları'nın dünyanın en büyük geleneksel spor etkinliği olduğunu vurgulayan Bilal Erdoğan, "Buradaki müsabakaların düzeyleri arttıkça buraya katılan ülkelerdeki kurumsallaşma da artacak. Biz, Dünya Etnospor Konfederasyonu olarak merkezimizi Bişkek'ten 2017 yılında İstanbul'a taşıdığımızda geleneksel sporlar alanında yaklaşık 55 federasyon içinde sadece bir federasyon vardı ama bugün geldiğimiz noktada bugüne kadar yapılan çalışmalar, müsabakalar, etkinlikler neticesinde Türkiye'de 4 tane geleneksel spor federasyonu var" dedi.

Bilal Erdoğan, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu, Geleneksel Atlı Sporlar Federasyonu ve yeni kurulan Geleneksel Güreşler Federasyonu ile geleneksel sporların kurumsal altyapısının Türkiye'de güçlendiğine işaret ederek, şöyle devam etti: "Bugüne kadar 13 ülkenin spor bakanlarıyla Dünya Etnospor Konfederasyonu olarak geleneksel sporların desteklenmesine yönelik niyet belgelerini imzaladık. Uluslararası kuruluşlarla, UNESCO, Birleşmiş Milletler, Habitat gibi çalışmalarla geleneksel sporların sadece kırsalda değil şehirlerde de takip edilmesini, yaygınlaşmasını destekliyoruz. Geleneksel sporların ihyasının, geleneksel sporların popülerleştirilmesinin, dünyada kaybolmaya yüz tutan kültürlerin korunması ve milletlerin kendi kültürlerini yaşamayla ilgili özgüven duygusuna sahip olmaları noktasında önemli olduğunu düşünüyoruz. Dünyada spordan uzak olan, sporla sağlıklı ve devamlı irtibatı olmayan yüz milyonlarca insanın yeniden spora angaje olması için geleneksel sporların önemli rol oynayacağına da inanıyoruz."

Raşit ATEŞ

OYUNLARA 102 ÜLKEDEN 3 BİN SPORCU, 7 ÜLKENİN CUMHURBAŞKANI KATILACAK

4. Dünya Göçebe Oyunları 29 Eylül- 2 Ekim tarihleri arasında Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ev sahipliğinde Bursa'nın İznik ilçesinde gerçekleşecek. Organizasyona 102 ülkeden 3 bin sporcu katılım gösterecek ve yaklaşık 500 bin kişinin katılımı bekleniyor. 7 ülkenin Cumhurbaşkanı 4. Dünya Göçebe Oyunları'na katılım gösterecek.

DÜNYA BARIŞINA KATKI SAĞLAYACAK

Dünya Göçebe Oyunları Organizasyon Komitesi ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı, Türk Devletleri Teşkilatı'nın devlet başkanları düzeyinde kararlaştırılmış dünyanın en büyük geleneksel spor organizasyonu olan Dünya Göçebe Oyunları'nın ilkinin 2014'te Kırgızistan'da gerçekleştirildiğini hatırlattı. Organizasyonun 2'ncisi ve 3'üncüsünün 2016 ve 2018 yıllarında yine Kırgızistan'da düzenlendiğini dile getiren Kazancı, 4'üncüsünün ise 2020 yılında Türkiye'de yapılacağını ancak Kovid-19 salgını nedeniyle bu seneye ertelendiğini anlattı. Kazancı, "Dünya Göçebe Oyunları, etnik milliyetçilik ve bölgesel çatışmaların giderek arttığı günümüzde dünya barışına katkı sunmayı, toplumlar arasında iş birliğini güçlendirmeyi, sivil diplomasiyi geliştirmeyi, hoşgörü ve yardımlaşmayı teşvik etmek için dünya kültürlerinin çeşitliliğini ve öz gönüllülüğünü yeniden canlandırmayı amaçlıyor" diye konuştu.

SPOR ORGANİZASYONLARINDA MARKAYIZ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaptığı konuşmada etkinliğe ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını vurguladı. Bakan Kasapoğlu, şunları söyledi: "Göçebe Oyunları, milli kimliğimiz açısından, milli kimliğimizi inşa eden unsurlar açısından önemli bir özellik ve sadece Türk dünyasının değil, tüm insanlık açısından bir ortak birikim ve bunun yansıması ve tabii ki gelecek nesillere, yarınlara aktarılması gereken bir emanet. Ülkemiz spor organizasyonlarında artık bir marka. İnanıyorum ki bu güzel altyapı bundan sonraki süreçte de yine ülkemize ve tüm dünyaya bir imkan olarak, bir ciddi tesis olarak da hizmet vermeye devam edecek. İlk üçü Kırgızistan'ın ev sahipliğinde başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Göçebe Oyunları'na Türkiye de en güzel şekilde ev sahipliğiyle damgasını vuracak."

AÇILIŞI BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN YAPACAK

Turkuvaz Medya'nın basın sponsorluğunu üstlendiği, 29 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında Bursa'nın İznik ilçesindeki 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın açılışı, görkemli bir şölenle gerçekleştirilecek. Oyunların açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapacak.

40 BÜYÜKELÇİYLE ETKİNLİK ALANINDA İNCELEME YAPILDI

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Türk Konseyi Genel Sekreteri Bağdat Amreyev, Dünya Göçebe Oyunları Organizasyon Komitesi ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı ve organizasyona katılacak 40'tan fazla ülkenin büyükelçileriyle oyunların yapılacağı alanda inceleme yaptı.