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Bakan Kasapoğlu Haliliyeli sporculara madalya takdim etti

Şanlıurfa'ya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ı makamında ziyaret etti. Burada Haliliyeli sporcular ile bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, çeşitli branşlarda derece alan sporculara madalya takdim etti.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2022 Cuma 06:50
Bakan Kasapoğlu Haliliyeli sporculara madalya takdim etti
Belediye binasında Başkan Mehmet Canpolat ile bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, ilçede spor alanında yapılan ve yapılacak olan yatırımlarla ilgili bilgi aldı. Daha sonra Haliliyeli sporcularla bir araya gelen bakan Kasapoğlu, basketbol, judo, voleybol, bilek güreşi, taekwondo ve kick boks dallarında Dünya, Avrupa ve Türkiye'de dereceye giren sporculara madalya takdim etti. Bakan Kasapoğlu, Kick Boks Avrupa Oyunu Emrah Yaşar ve Dünya Kupası Şampiyonu Muhittin Akaltun'a ise madalya ve kupalarını verdi
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