Haberler Diğer Sporlar Türkiye Satranç Şampiyonası'na start verildi

Türkiye Satranç Şampiyonası'na start verildi

Türkiye Satranç Şampiyonası, 600 sporcunun katılımı ile başladı. 29 Nisan Cuma günü sona erecek şampiyona, satranç severler tarafından heyecanla takip ediliyor. İşte detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2022 Salı 10:58
Türkiye Satranç Şampiyonası'na start verildi

Türkiye Satranç Federasyonu ile Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde yapılan Okullararası Küçükler-Yıldızlar-Gençler Türkiye Satranç Şampiyonası başladı. Taha Akgül Spor Salonu'nda start alan şampiyonaya 168 okul takımı ve 600 sporcu katılım sağlıyor.

Şampiyonanın açılış töreni Sivas Vali Yardımcısı Adil Nas, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ve Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay'ın katılımı ile gerçekleştirildi. Seremoni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

NAS: 7'DEN 70'E HERKES SATRANÇ OYNAYABİLİR
Açılış seremonisinde konuşma yapan Sivas Vali Yardımcısı Adil Nas, şampiyonaya katılanlara başarılar dileyerek, "Böyle bir turnuvayı ilimize kazandıran Türkiye Satranç Federasyonu'na ve katkısı bulunan herkese Sivas adına teşekkür ediyorum. Satranç sporunun desteklenmesi çok büyük önem arz etmektedir. Diğer bütün spor dallarında olduğu gibi çok erken yaşta satranç sporuna başlanmasının ileride düzenlenecek dünya satranç turnuvalarında ülkemizden dünya şampiyonlarının çıkmasına vesile olacağını düşünüyorum. Zaten satranç sporu 7'den 70'e herkesin yaptığı bir spor dalıdır ve çok az maliyetle yürütülen bir spor dalıdır" dedi.

BİLGİN: SPORCULARIMIZA BAŞARILAR DİLİYORUM
Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise Sivas'ın her hafta farklı bir spor organizasyonuna ev sahipliği yaptığını belirterek, "Sporu tabana yaymak, gençlerimizi sporun her türlüsüyle buluşturarak özgüveni oluşmuş, ayağı yere basan bir gençlik yetiştirme noktasında Valiliğimiz, Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz, diğer kamu kurum ve kuruluşlarımız ve belediyemiz Sivas'ta ortak bir amaç doğrultusunda çalışıyor ve bunun da meyvelerini almaya başladık. Allah'a şükürler olsun her hafta ilimizde farklı bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Bugün de farklı illerden gelen siz çok değerli satranç sporcularımıza ev sahipliği yapıyoruz. İnşallah dolu dolu geçen bir şampiyonadan sonra Sivas'tan memnun kalarak ayrılıp daha sonra farklı organizasyonlarla da sizlerle bir ve beraber olacağız. İnşallah önümüzdeki süreçte daha güzel organizasyonlarda şehrimizi buluşturacağız. ilimize gelerek bu yarışmaya katılan çok değerli gençlerimize, sporcularımıza başarılar diliyorum. İnşallah gönlünüzce bir turnuva geçirirsiniz ve Sivas'tan güzel duygularla ayrılmış olursunuz" ifadelerini kullandı.

TULAY: "GURUR DUYUYORUZ"
Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay da federasyona kayıtlı 1 milyon 50 bin lisanlı sporcularının olduğunu söyleyerek, "Türkiye Satranç Federasyonu olarak satranç sporunu ülkemizin her tarafına yaymaya, bütün çocuklarımızın bu spordan faydalanması için gece gündüz gayret ediyoruz. Bu anlamda yaptığımız projeler ve yaptığımız çalışmalarla bugün Türkiye Satranç Federasyonu lisanlı sporcu sayısı açısından 64 spor federasyonunun önünde yer alan bir federasyondur. Bugün 1 milyon 50 bin lisanlı sporcumuzla her zaman övünüyoruz, gurur duyuyoruz. Elbette bugün bu noktaya gelebilmemizde Gençlik Spor Bakanlığımızın, sponsorlarımızın ve sizler gibi satranca emek vermiş kişilerin çok önemli katkıları var. Şampiyonaya katılanlara başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından il protokolü, şampiyonanın açılış hamlesini yaptı. Heyecan dolu şampiyona 29 Nisan Cuma günü sona erecek.

DİĞER
Yeşilçam'ın paylaşılamayan güzeliydi... Şaban Oğlu Şaban'ın Selma'sı Sevda Aktolga'ya yıllar acımadı!
Ağaç tepesinde öldü! Budamak için özel aparatla çıktı rahatsızlanınca yardım gelmedi
F.Bahçe'de Jesus heyecanı! Transfer listesi hazır
Campos ve Sensibile’nin Galatasaray’a maliyeti çıldırttı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Aktüel haberler (25 Nisan 2022)
Beşiktaş Hentbol Takımı şampiyon oldu!
Twitter'ın satılmasının ardından kurucu ortak Dorsey'den açıklama!
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL - 26 Nisan barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler
Yaşlı ve engelli maaşları ne zaman yatacak?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yücel Uyar: Matematiksel olarak rahatladık Yücel Uyar: Matematiksel olarak rahatladık 10:48
O fotoğraf sonrası flaş hamle! F.Bahçe'yi analize başladı O fotoğraf sonrası flaş hamle! F.Bahçe'yi analize başladı 10:03
Tek tek isim verdi! "Gönderin gitsin" Tek tek isim verdi! "Gönderin gitsin" 09:02
Ismael'den mağlubiyet yorumu! "Larin'in kaçırdığı gol..." Ismael'den mağlubiyet yorumu! "Larin'in kaçırdığı gol..." 00:57
Kartal'a Paşa çelmesi! Kartal'a Paşa çelmesi! 00:56
34. hafta sona erdi! İşte güncel puan durumu 34. hafta sona erdi! İşte güncel puan durumu 00:56
Daha Eski
Sivasspor evinde tek golle kazandı! Sivasspor evinde tek golle kazandı! 00:56
Dolmabahçe'de şok sakatlık! Dizi döndü Dolmabahçe'de şok sakatlık! Dizi döndü 00:56
F.Bahçe bombayı patlatıyor! İşte yeni sezonun ilk transferi F.Bahçe bombayı patlatıyor! İşte yeni sezonun ilk transferi 00:55
Batshuayi'nin golüne ofsayt engeli! Batshuayi'nin golüne ofsayt engeli! 00:55
Vodafone Park'ta ortalık karıştı! Muleka ve Ersin... Vodafone Park'ta ortalık karıştı! Muleka ve Ersin... 00:55
Fırtına'dan Peres'in sakatlığıyla ilgili açıklama! Fırtına'dan Peres'in sakatlığıyla ilgili açıklama! 00:55