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Beşiktaş Hentbol Takımı şampiyon oldu!

Beşiktaş Hentbol Takımı, Beykoz Belediyespor’u 31-28 mağlup ederek bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Başkan Ahmet Nur Çebi de takımı tebrik ederek "Bu sene şampiyon olmamız çok önemliydi" dedi.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2022 Pazar 23:01
Beşiktaş Hentbol Takımı şampiyon oldu!

Beşiktaş Hentbol Takımı, Süper Lig'in 23. haftasında Süleyman Seba Spor Salonu'nda Beykoz Belediyespor'u 31-28 mağlup ederek bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Başkan Ahmet Nur Çebi ve Yöneticilerin de izlediği karşılaşmanın ardından sporcular ve siyah-beyazlı taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Maçın son düdüğünün ardından İhlas Haber Ajansı'na konuşan Başkan Ahmet Nur Çebi, "Hentbol, Beşiktaş'ın önemli bir spor dalı bizim için. Yılarca çok şampiyonluklarımız oldu. Maalesef geçen sene şampiyonluğu kıl payı kaybetmiştik. Bu sene şampiyon olmamız çok önemliydi. Mesut Çebi kardeşimize teşekkür ediyorum. Beşiktaş'ın eski oyuncusudur. Takımı 2 yıldan bu yana ona teslim ettik. Bu sene, yıllar evvelki bütçelerin yarısı maliyetine bir takım oluşturduk ve şampiyonluk yaşıyoruz. Bu durum camiamıza, Türk sporuna bir mesajdır. Paraların yarısı harcanarak da şampiyonluklar gelebiliyor. Herkes artık buna dikkat etmeli. Teşekkür ediyorum şampiyonluk için" dedi.

Amatör branşlarda bütçelerin düşmesiyle ilgili de konuşan Çebi, "İsteseniz de istemeseniz de doğru yol bu. Çaresiziz bundan sonra böyle devam edecek. En azından 10 Lira yerine 5 Lira harcarsanız, 5 Lira kulübün kasasına kalacak. 5 Lira daha az borçlanırsınız" diyerek sözlerini tamamladı.

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