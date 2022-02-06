Aktüel haberler (06.02.2022)

KARŞIYAKA GÜLDÜ

ING Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında P. Karşıyaka, Gaziantep'i 84-76 mağlup etti. Maça iyi başlayan ev sahibi ilk periyodu 30-23 bitirdi. 2. çeyrekte bir ara fark 18'e yükseldi. 3. periyoda Antep iyi başladı ama Kaf- Kaf ağırlığını koyup maçı aldı.

PEKİN'DE TARİHİ BAŞARILAR

Pekin Kış Olimpiyatları'nda Kayakla Atlama Bireysel Normal Tepe Elemeleri'nde Fatih Arda İpcioğlu, 74.5 metrelik atlayış ve 52.8 puanla elemeleri geçerek 1. tura çıktı. Yarış bugün 14.00'te düzenlenecek. Erkekler bin metre kısa kulvar sürat pateninde yarışan Furkan Akar, dörtlü elemeleri geçerek tur atladı. Bu alanda Türkiye'yi temsil eden ilk sporcu olan Furkan, 1.25.462'lik derecesiyle ikinci oldu. Çeyrek final yarın yapılacak.

ALPEREN'DEN 18 SAYI

NBA'de Houston, Spurs'e 131-106 mağlup oldu. Alperen Şengün, 18 sayı, 2 ribaunt, 3 blokla yetmedi. Cedi Osman'ın 5 sayı attığı maçta Cleveland, Charlotte'u 102-101 yendi.

AFRİKA'DA FİNAL GECESİ

Afrika Uluslar Kupası'nda Senegal ile Mısır finale çıkıyor. Kamerun'un başkenti Yaounde'deki Olembe Stadı'ndaki maç 22.00'de oynanacak. Senegal ilk, Mısır 9. kupayı istiyor.

ARKAS-G.SARAY: 3-2

Efeler Ligi'nde G.Saray HDI Sigorta'yı ağırlayan Arkas Spor, karşılaşmayı 3-2 kazandı. Diğer sonuçlar: Cizre Belediye- Tokat Plevne Belediye: 3-2, Halkbank-Bingöl Solhan: 3-0.

OGM FARKLI: 101-66

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında OGM Orman deplasmanda Elazığ'ı 101-66 yendi. Çankaya ise Antalya'yı 1 sayı farkla 76-75 devirdi.