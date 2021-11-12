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Golbol Kadın Milli Takımı tarih yazıyor

Son olimpiyat şampiyonu milliler, Avrupa Şampiyonası’nda İsrail’i 7-6 devirdi. Bugün oynanacak finaldeki rakimiz Rusya...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2021 Cuma 06:50
Golbol Kadın Milli Takımı tarih yazıyor

Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Samsun'da düzenlenen Golbol Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye Kadın Milli Takımı adını finale yazdırdı. Çeyrek finalde Finlandiya'yı 6-2 mağlup eden ay-yıldızlılar, yarı finalde ise İsrail'i 7-6 ile geçerek adını finale yazdırdı.

GRUPTA DEVİRDİK

İlk yarıyı 4-3 önde tamamlayan milli takım, karşılaşmadan 7-6 galip ayrılarak Rusya'nın rakibi oldu. Üst üste iki kez olimpiyat şampiyonu olan ay-yıldızlılar, bugün 16.30'daki finalde Rusya'yla karşılaşacak. Final müsabakası TRT Spor Yıldız'dan yayınlanacak. Erkeklerde ise Ukrayna'ya 4-1 yenildik ve üçüncülük maçı oynayacağız.

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