Golbol Kadın Milli Takımı tarih yazıyor

Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Samsun'da düzenlenen Golbol Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye Kadın Milli Takımı adını finale yazdırdı. Çeyrek finalde Finlandiya'yı 6-2 mağlup eden ay-yıldızlılar, yarı finalde ise İsrail'i 7-6 ile geçerek adını finale yazdırdı.

GRUPTA DEVİRDİK

İlk yarıyı 4-3 önde tamamlayan milli takım, karşılaşmadan 7-6 galip ayrılarak Rusya'nın rakibi oldu. Üst üste iki kez olimpiyat şampiyonu olan ay-yıldızlılar, bugün 16.30'daki finalde Rusya'yla karşılaşacak. Final müsabakası TRT Spor Yıldız'dan yayınlanacak. Erkeklerde ise Ukrayna'ya 4-1 yenildik ve üçüncülük maçı oynayacağız.