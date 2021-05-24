Aktüel haberler (24.05.2021)

HIRVATİSTAN'DA ZİRVE TÜRKİYE'NİN

Hırvatistan'daki Avrupa Karate Şampiyonası'nda önceki gün fırtına gibi esen ay-yıldızlılar, dün de şov yaptı. Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Enes Özdemir'den oluşan Erkek Kata Milli Takımı, finalde İspanya'yı devirdi, şampiyonluğunu ilan etti.

CANSU DÜNYA ŞAMPİYONU

Özbekistan'da dün başlayan Gençler Dünya Halter Şampiyonası'nın ilk gününe Türkiye damga vurdu. 45 kiloda podyuma çıkan Cansu Bektaş, koparmada 70, silkmede 84, toplamda 154 kilo ile 3 altın kazandı. Aynı kiloda yarışan Melisa Güneş ise koparmada 69 ile gümüş, silkmede 80 ile bronz, toplamda ise 149 kiloyla ikincilik kürsüsüne çıktı.

KASAPOĞLU HER YERDE

Birçok organizasyonu yerinde takip eden Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, dün Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvası'nın finalindeydi. Burada bir konuşma yapan Kasapoğlu, "Bu ülkenin her insanı mutluluğun en güzelini hak ediyor" dedi.

REKORTMEN RONALDO

Juve'nin Portekizli yıldızı Ronaldo, sosyal medyada da zirvede... Portekizli futbolcu, 530 milyona ulaşan hayran kitlesiyle sosyal medyanın en popüler ismi oldu. CR7, yalnızca sporcuları değil dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncuları da solladı.