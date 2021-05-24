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Aktüel haberler (24.05.2021)

Spor dünyasında yaşanan son gelişmeleri ve öne çıkan haberleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 06:50
Aktüel haberler (24.05.2021)

HIRVATİSTAN'DA ZİRVE TÜRKİYE'NİN
Hırvatistan'daki Avrupa Karate Şampiyonası'nda önceki gün fırtına gibi esen ay-yıldızlılar, dün de şov yaptı. , ve 'den oluşan , finalde 'yı devirdi, şampiyonluğunu ilan etti.

CANSU DÜNYA ŞAMPİYONU
'da dün başlayan 'nın ilk gününe damga vurdu. 45 kiloda podyuma çıkan , koparmada 70, silkmede 84, toplamda 154 kilo ile 3 altın kazandı. Aynı kiloda yarışan ise koparmada 69 ile gümüş, silkmede 80 ile bronz, toplamda ise 149 kiloyla ikincilik kürsüsüne çıktı.

KASAPOĞLU HER YERDE
Birçok organizasyonu yerinde takip eden Spor Bakanı , dün 'nın finalindeydi. Burada bir konuşma yapan Kasapoğlu, "Bu ülkenin her insanı mutluluğun en güzelini hak ediyor" dedi.

REKORTMEN RONALDO
'nin Portekizli yıldızı Ronaldo, sosyal medyada da zirvede... Portekizli futbolcu, 530 milyona ulaşan hayran kitlesiyle sosyal medyanın en popüler ismi oldu. CR7, yalnızca sporcuları değil dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncuları da solladı.

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