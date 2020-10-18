Aktüel haberler (18.10.20)

21 SANİYEYLE TRANSFER YATTI!

Transferin son gününde Nottingham ile anlaşan Kamil Grosicki, 21 saniyelik gecikme nedeniye WBA'da kaldı. 32 yaşındaki Polonyalı oyuncu, 16.59'da resmi sözleşmeyi imzaladı fakat bilgiler transfer kayıt sistemine geç girildi. Bu olay, akıllara G.Saray'ın Grosskreutz transferini getirdi.

ROBINHO FESHETTİ

Geçtiğimiz hafta Santos'la sözleşme imzalayan Robinho'nun sözleşmesi, İtalya'da süren davası nedeniyle askıya alındı. 36 yaşındaki futbolcu, bir kadına tecavüz etmesi nedeniyle 9 yıl hapis cezası aldı fakat temyiz süreci sürdüğü için hapse girmedi.

SOYTÜRK'TEN BÜYÜK BAŞARI

Salomon Türkiye Koşu Takımı sporcusu Mehmet Soytürk, Argeus Travel & Events ile Salomon Türkiye'nin BREAKING5 rekor denemesi gerçekleştirildi. Soytürk, 63 kilometrelik parkuru 5 saat 20 dakika 33 saniyede tamamladı. Rekor kırılmadı belki ama geçen yılın birincisi geride bırakıldı.

KAZANAN RANGERS

İskoç derbisinde Celtic'le karşılaşan Rangers, 2-0 kazandı. Galibiyeti getiren goller Connor Goldson'dan geldi. Geçen yıl Celtic deplasmanında 14 yıllık hasretini sonlandıran Rangers, üst üste 2. zaferini yaşadı.

YASEMİN REKOR KIRDI

Dünya Yarı Maraton Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Yasemin Can, Türkiye rekoru kırarak 7'nci oldu. 1.06.20'lik derece yapan Yasemin, Elvan Abeylegesse'ye ait 1.07.07'lik Türkiye rekorunu kırdı.

G.ANTEP'İN KONUĞU F.BAHÇE

ING Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında bugün dört karşılaşma oynanacak. F.Bahçe Beko, 15.15'te G.Antep'e konuk olacak. Mücadele, Tivibu Spor 2'den yayınlanacak. Program şöyle: 13.00: A.Efes-Bahçeşehir, 17.30: T. Telekom-Bahçeşehir, 20.00: Beşiktaş-Ormanspor.