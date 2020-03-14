Tırhandil Cup Kış Trofesi 5'inci Ayak yarışları iptal edildi
Muğla'nın Bodrum ilçesinde haftasonu yapılacak Tırhandil Cup Kış Trofesi 5'inci Ayak yarışları koronavirüsü salgını nedeniyle ertelendi.
Komite yetkilileri tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın talimatı ile Türkiye Yelken Federasyonu faaliyet programındaki tüm yarışları 13.03.2020 tarihinden geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar iptal etmiştir. Bu kapsamda 14-15 Mart tarihlerinde yapılacak olan 'Tırhandil Cup, Kış Trofesi 5'inci Ayak' yarışları ileri bir tarihe ertelenmiştir. Dünya'yı tehdit eden bu salgının sona ermesi dileğiyle" ifadeleri kullanıldı.
- 14.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Tırhandil Cup Kış Trofesi 5'inci Ayak yarışları iptal edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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