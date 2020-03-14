Tırhandil Cup Kış Trofesi 5'inci Ayak yarışları iptal edildi - Son dakika DigerSporlar haberleri - Fotomaç
14 Mart 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler DigerSporlar Tırhandil Cup Kış Trofesi 5'inci Ayak yarışları iptal edildi

Tırhandil Cup 5'inci Ayak yarışları iptal edildi

Tırhandil Cup Kış Trofesi 5'inci Ayak yarışları iptal edildi

'nın ilçesinde haftasonu yapılacak Tırhandil Cup 5'inci Ayak yarışları koronavirüsü salgını nedeniyle ertelendi.

Komite yetkilileri tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Gençlik ve 'nın talimatı ile Türkiye Yelken Federasyonu faaliyet programındaki tüm yarışları 13.03.2020 tarihinden geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar iptal etmiştir. Bu kapsamda 14-15 Mart tarihlerinde yapılacak olan 'Tırhandil Cup, 5'inci Ayak' yarışları ileri bir tarihe ertelenmiştir. Dünya'yı tehdit eden bu salgının sona ermesi dileğiyle" ifadeleri kullanıldı.

  1. 14.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Tırhandil Cup Kış Trofesi 5'inci Ayak yarışları iptal edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN