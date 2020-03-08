Formula 1 tarihinde bir ilk! Koronavirüs...

Çin'de ortaya çıkıp ardından tüm dünyaya yayılan ve 3 binin üzerinde insanın ölümüne sebep olan koronavirüs salgını, spor organizasyonlarını etkilemeye devam ediyor.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın Bayreyn'de düzenlenecek 2. yarışına, yeni tip koronavirüs salgını yüzünden seyirci alınmayacak.

Bahreyn Uluslararası Pisti'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 20-22 Mart tarihlerinde gerçekleşecek organizasyon, artan sağlık endişeleri sebebiyle seyircisiz yapılacak.

2020 Bahreyn Grand Prix'si, 1950'den bu yana düzenlenen F1 tarihinde seyircisiz koşulacak ilk yarış olacak.