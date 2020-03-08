Formula 1 tarihinde bir ilk! Koronavirüs...
Formula 1'in 20-22 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek Bahreyn Grand Prix'sinin organizatörler tarafından alınan karar gereği seyircisiz yapılacağı açıklandı. Bu olay 1950'den beri yapılan yarışlarda seyircisiz koşulan ilk etap olarak tarihe geçecek.
Çin'de ortaya çıkıp ardından tüm dünyaya yayılan ve 3 binin üzerinde insanın ölümüne sebep olan koronavirüs salgını, spor organizasyonlarını etkilemeye devam ediyor.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın Bayreyn'de düzenlenecek 2. yarışına, yeni tip koronavirüs salgını yüzünden seyirci alınmayacak.
Bahreyn Uluslararası Pisti'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 20-22 Mart tarihlerinde gerçekleşecek organizasyon, artan sağlık endişeleri sebebiyle seyircisiz yapılacak.
2020 Bahreyn Grand Prix'si, 1950'den bu yana düzenlenen F1 tarihinde seyircisiz koşulacak ilk yarış olacak.
- 08.03.2020
- Güncelleme: 08.03.2020 12:12
- Formula 1 tarihinde bir ilk! Koronavirüs...
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Yorum
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